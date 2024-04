Reataram? Ana Castela se encontra com Gustavo Mioto em Londrina

Em meio de rumores de reconciliação, Ana Castela se encontra com Gustavo Mioto em Londrina e impressiona fãs ao publicar um registro do encontro; veja!

Em meio de rumores de uma possível reconciliação, a cantora Ana Castela encontrou com seu ex-namorado, o cantor Gustavo Mioto, nesta terça-feira, 23. Os dois estavam acompanhando o show da sertaneja Duda Bertelli em Londrina, no Paraná, e ainda publicaram um registro desse encontro nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Ana compartilhou um clique do ex-casal nos bastidores do show. Com os rosto bem juntinho de Gustavo, a artista falou um pouco sobre o que aconteceu: "Gente, encontrei do nada em Londrina".

Ao republicar o post em seus stories, Mioto ainda brincou com a situação e alfinetou o jornalista Leo Dias. "Mundo pequeno né gente... Vish, a galera que ia receber do Leo Dias hoje perdeu 50 reais", disse o sertanejo.

Os rumores de reconciliação se iniciaram no último dia 11, quando Leo Dias revelou que o ex-casal decidiu dar uma nova chance ao amor e estão ficando desde março. Segundo o jornalista, Gustavo Mioto foi visto no condomínio de Ana, além de que os dois também foram flagrados aos beijos durante uma festa na fazenda da cantora.

Ana Castela brinca com cantada de fã em show

No último dia 20, Ana Castela recebeu uma cantada durante seu show no Ribeirão Rodeo Music, segunda etapa do 'Circuito Sertanejo', e não teve papas na língua na hora de responder! Enquanto apresentava a canção Boiadeira, a diva do sertanejo decidiu interagir com os fãs e acabou lendo um cartaz ousado na plateia.

"Você é velho! Sai fora, moço! Eu gosto é de novinho", brincou, arrancando risadas do público com sua resposta. Com 20 anos de idade, a cantora esclareceu o que seria um "novinho" na sua perspectiva. "26 anos, 27", revelou. O que muitos fãs notaram é que, curiosamente, 27 anos é a idade do ex-namorado de Ana Castela, o também cantor sertanejo, Gustavo Mioto.