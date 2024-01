Não foi a primeira vez! Relembre término relâmpago de Ana Castela e Gustavo Mioto

Ana Castela e Gustavo Mioto chamaram a atenção da web nesta segunda-feira, 15, ao anunciarem término do namoro

Ana Castela (20) e Gustavo Mioto (26) chamaram a atenção da web nesta segunda-feira, 15, ao anunciarem o término do namoro. Essa, porém, não foi a primeira vez que o então casal se separou. Relembre término relâmpago de Ana Castela e Gustavo Mioto.

Juntos desde 2023, Ana Castela e Gustavo Mioto assumiram o relacionamento no Dia dos Namorados do ano passado. Após três meses do anúncio do namoro, os artistas passaram por um período conturbado na relação amorosa e, em 25 de setembro, eles comunicaram a separação nas redes sociais.

"Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento. Não teve briga, não teve problema nenhum! Só não é a hora de começar a usar as sete vidas", declarou Gustavo Mioto , na época.

Apesar do fim do namoro, os dois não ficaram muito tempo separados. Com menos de um mês após o término, Ana Castela e o sertanejo reataram a relação amorosa. O anúncio foi feito pelas redes sociais da cantora com um registro ao lado do amado. “Marketing voltou (faz duas semanas)”, escreveu na publicação, em 25 de outubro.

