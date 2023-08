Ana Castela e Gustavo Mioto: Relembre 5 momentos românticos do casal antes de assumir namoro

Ana Castela e Gustavo Mioto deixaram fãs na torcida pelo casal por meses antes de assumirem namoro

Ana Castela e Gustavo Mioto assumiram namoro em 12 de junho deste ano, no Dia dos Namorados, após meses de romance. Apesar de não rotularem a relação anteriormente, os dois cantores já tinham confirmado que estavam "ficando" e deixaram os fãs na torcida pelo casal. Relembre cinco momentos românticos de Ana Castela e Gustavo Mioto antes do namoro.

Em março deste ano, Gustavo Mioto viajou ao Paraguai, onde a família de Ana Castela possuí fazenda, para visitar os parentes da sertaneja. Apesar dos artistas não publicarem nenhum registro juntos na viagem, a tia da cantora, Kelli, compartilhou cliques do casal ao lado de familiares.

Os dois protagonizaram o primeiro beijo em público em 24 de maio, antes de assumirem o namoro. O momento romântico aconteceu nos palcos de um show da turnê de Gustavo Mioto ,na região de Coimbra, em Portugal, e as imagens do beijo circularam pelas redes sociais.

No mesmo mês, Ana Castela recebeu as avós no palco de um show e pediu pela benção das duas em relação ao cantor, presente na ocasião. "Você não acha que o Gustavo é bonzinho?", questionou a artista. "Você tem que namorar ele", respondeu uma das avós. Com a animação da plateia, a sertaneja pediu o consentimento da outra avó: "Porque é a dela que vale". "Tem que namorar!", concordou a outra.

Em saída de balada de Portugal, Ana Castela também viveu aventura com o cantor e amigos antes de passar por acidente. Gustavo Mioto deu a ideia de voltarem de patinete para o hotel onde estavam hospedados, mas, no caminho, a sertaneja caiu e ralou o joelho.