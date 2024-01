Gustavo Mioto desabafa sobre novo término com Ana Castela: “Mesmos motivos”

Após Ana Castela anunciar término, Gustavo Mioto abre o coração e desabafa sobre segundo rompimento com a ‘boiadeira’

Nesta segunda-feira, 15, Ana Castela chocou ao anunciar o término do namoro com Gustavo Mioto de forma repentina em suas redes sociais. Após a revelação, o sertanejo usou seu perfil para desabafar sobre a nova separação com a boiadeira, além de compartilhar abertamente os motivos por trás do fim da relação.

Através dos stories do Instagram, Gustavo confirmou o ponto final em seu relacionamento de forma discreta: “Oi galera, eu não sou muito de redes sociais, vocês sabem, mas hoje vim aqui pra contar que eu e a Ana não estamos mais juntos. Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente”, disse o sertanejo.

Mioto ainda rasgou elogios para ex-namorada e afastou especulações sobre os motivos da separação: “Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre. Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas, tudo foi resolvido entre nós dois, numa boa, e é isso”, ele pediu.

“Obrigado pelo carinho com a gente e isso é tudo o que vou falar sobre o assunto. Amigos jornalistas que sempre foram incríveis comigo e que torceram ou não pelo relacionamento, peço de coração que respeitem esse momento”, disse o cantor, em uma publicação semelhante a que Ana compartilhou para anunciar o fim do namoro.

Gustavo Mioto desabafa sobre término com Ana Castela - Reprodução/Instagram

“Oi galera, em respeito à vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal”, a sertaneja confirmou sua separação de forma discreta. Ana ainda fez questão de rebater possíveis rumores sobre seu relacionamento e também elogiou o cantor em sua declaração nos stories do Instagram.

Vale lembrar que Ana e Gustavo viveram uma separação relâmpago no ano passado. Em setembro, o casal anunciou o término em meio às especulações envolvendo ciúme e até traição. No entanto, eles sempre fizeram questão de rebater os rumores e reforçar o carinho um pelo outro através de declarações nas redes sociais e em entrevistas.

Em outubro do ano passado, Ana oficializou o retorno de seu relacionamento com Mioto ao surgir aos beijos com o cantor. Desde então, o casal encantava os admiradores ao compartilhar momentos de viagens românticas e até algumas declarações sobre a possibilidade de oficializar a união no futuro, por isso, o novo término foi um choque para os fãs do casal.

Por que Gustavo Mioto terminou o namoro com Ana Castela?

Em sua nova declaração, Gustavo Mioto contou que a nova separação teve o mesmo motivo do último término com Ana Castela. Na época em que o relacionamento chegou ao fim, o cantor chegou a falar sobre sua decisão ao podcast "Venus". Ele contou que foi difícil chegar em um consenso com a cantora, além de garantir que não houve um pivô.

"A gente demorou alguns dias para chegar a um acordo. Não teve briga, não teve discussão, não teve nada disso. Ontem, pintaram uma imagem de que foi uma explosão de ciúme. Galera, vocês me assistiram aqui falando durante duas horas, galera me conhece há 12 anos, nunca tive nada, nunca tive problema com ninguém”, disse o cantor, que atribuiu o fim do namoro aos 'timmings diferentes'