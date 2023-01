Perderam tudo? Saiba quem são os ex-BBBs que gastaram todo o prêmio

Alguns vencedores perderam todo o montante do prêmio do reality, confira na lista quais deles

Mesmo após deixar o Big Brother Brasil, ainda é necessário pensar em estratégias e em como cuidar do dinheiro, especialmente sendo campeão da edição. Alguns souberam administrar o valor, porém, outros vencedores do reality acabaram perdendo tudo o que conquistaram ao longo dos três meses de confinamento na casa mais vigiada do país.

Um dos primeiros vencedores do reality da Globo, Rodrigo Cowboy ganhou R$ 500 mil ao vencer a edição de 2002 com 65% dos votos do público. Após um mês, ele retirou todo o dinheiro do banco e resolveu investir em bezerros e aluguel de fazendas. Além disso, ele comprou dois apartamentos para suas filhas, frutos de relacionamentos passados.

Porém, devido à falta de administração ele perdeu todo o patrimônio e o dinheiro do prêmio do Big Brother Brasil 2. Atualmente, ele tem 52 anos e mora em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, cidade onde ele trabalha como corretor de imóveis. Em janeiro de 2022, ele contou que havia pedido sua namorada, Fabiana Pastori, em casamento.

A história se repetiu com o vencedor da edição seguinte. Dhomini, que ficou conhecido por viver um relacionamento com Sabrina Sato na casa, tentou diversos investimentos com o prêmio em dinheiro. Ele comprou postos de gasolina, imóveis e também tentou uma carreira musical, porém, não obteve sucesso em nenhum dos ramos.

Hoje, aos 50 anos, ele é casado com Adriana e trabalha com o comércio de cosméticos. Além disso, ele também ministra cursos e palestras de empreendedorismo, que são divulgados em seu perfil oficial do Instagram. Ele divide a rede social com a esposa, e, além dos cursos, ele costuma compartilhar vídeos e fotos de assuntos variados.

A primeira vencedora mulher das edições do reality show no Brasil também entra na lista. Cida, campeã do Big Brother Brasil 4, conquistou R$ 500 mil após vencer o programa, porém, perdeu tudo ao ser fiadora de um imóvel pois, devido à falta de pagamento, precisou assumir a dívida. Depois, ela ainda emprestou dinheiro e não recebeu a quantia de volta.

Por fim, a campeã ainda precisou pagar 10% de custos processuais, pois seu ex-companheiro entrou na Justiça exigindo parte do prêmio que ela conquistou. Hoje, aos 39 anos, ela é casada e tem dois filhos, e vive da venda de bolos. Em seu perfil oficial do Instagram, ela também comenta edições mais recentes do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cida Santos (@cidabbb_oficial)

Cinco anos depois, a história aconteceu novamente com Max Porto, vencedor do Big Brother Brasil 9. Conhecido pelas tatuagens com as palavras "minimize-se" e "maximize-se", o campeão da edição gastou tudo em viagens, pagamento de dívidas e na tentativa de uma carreira de coach para candidatos ao programa, que não deu certo.

O ex-BBB ainda admitiu que fez mais dívidas após deixar a casa do reality. Hoje, aos 44 anos, ele é artista plástico. "Daquele montante, não sobrou nenhum centavo. Eu tinha muitos sonhos que eu queria realizar. O prêmio para mim foi um vale-sonho. De lá para cá, me endividei bem. Hoje tenho dívidas milionárias", admitiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Max Porto (@maxporto)

Mais recentemente, outra campeã do BBB também gastou todo o dinheiro do prêmio. Paula von Sperling, vencedora da 19ª edição do reality show admitiu que gastou o montante inteiro em uma conversa com os fãs no Instagram. Antes, ela se esquivava sobre perguntas questionando o que ela teria feito com o prêmio.

"Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei, né?", respondeu ela a um seguidor, através dos Stories do Instagram. Hoje, aos 28 anos, ela trabalha como influenciadora digital em seu perfil na internet, que conta com mais de 3 milhões de seguidores. Neste ano, ela mostrou que passou a virada do Ano Novo em uma viagem pela Europa.