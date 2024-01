BBB 24: Apesar de envolvente, primeira semana tem dinâmicas e pessoas demais

Primeira semana do BBB 24 levantou diversos assuntos, porém, fãs do reality ficam confusos com tantos participantes e dinâmicas

Nos últimos sete dias, a web foi inundada com informações sobre o BBB 24. A nova edição do programa foi palco para debates, alfinetadas, memes e discussões entre os 26 confinados. No entanto, o modo turbo inicial deixou a dinâmica da casa confusa, e faltou tempo para que os espectadores criem carinho pelos brothers e sisters —ou até mesmo decorem seus nomes.

Com seis membros do Grupo Camarote e 20 no Grupo Pipoca, o BBB 24 não teve sua melhor estreia . De acordo com dados do site F5, da Folha de S.Paulo, o programa atingiu apenas 22 pontos de audiência em São Paulo, sendo o pior índice desde a estreia do reality, em 2002. Porém, com o passar dos dias, a audiência subiu e superou temporadas passadas.

A audiência pode ser reflexo das discussões que o reality trouxe para fora da casa mais vigiada do Brasil. Em apenas sete dias, já foram debatidos temas como machismo, xenofobia e comentários capacitistas —o que influenciou na primeira eliminação da temporada, na quinta, 11. O assunto da vez abrange as falas sobre o corpo de Yasmin Brunet (35) e a postura de Vanessa Lopes (22).

Para além das polêmicas, a 24ª edição do reality global já conseguiu até entregar um casal. Nizam (32) e Alane (24) deram um selinho e dividiram a cama, porém, o brother já descartou viver um romance no programa, já que ela seria "muito emocionada". A discussão entre os dois resultou no desmaio da sister, na noite deste sábado, 13.

Mesmo com a movimentação de confusões na casa, beijos em festa e debates socialmente relevantes, o programa não está dando tempo para que os espectadores criem conexões com os confinados, tampouco entendam as narrativas que estão se criando. Com duas eliminações na primeira semana, pouco se sabe sobre os 20 anônimos que toparam concorrer pelo prêmio milionário.

A falta de conhecimento também é vista dentro do reality. Os próprios confinados não decoraram o nome de todos ainda, o que rendeu um puxão de orelha ao vivo para o cantor Rodriguinho (45), que usou os termos "perninha" e "índia" para se referir a Vinícius Rodrigues (29) e Isabelle (31), respectivamente.

"Qual o sentido de fazer um BBB com tudo isso de gente se vai ficar fezendo prova e votação dia sim, dia não, acelerando todas as dinâmicas e não dando nenhuma oportunidade de conhecer os participantes de verdade porque você mal decora o nome e a pessoa já está no Paredão?", questionou uma espectadora do reality no X (antigo Twitter).

O número de dinâmicas novas e a quantidade de explicações necessárias também foram alvo de comentários dos internautas. É bastante comum que, ao longo da edição ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt (49) apareça ao lado de um slide para explicar a dinâmica da semana ou alguma prova. "Começou as dinâmicas do BBB que ninguém entende nada", disse outra usuária do X.

Apesar da confusão, a nova temporada tem se mostrado bastante promissora. Os anônimos parecem ter entrado para realmente concorrer pelo prêmio. A nova dinâmica de votação pode barrar a força desigual das torcidas on-line. Os camarotes tem rendido mais do que em edições passadas, um prato cheio para os espectadores.

Agora, o reality deve dar tempo para que os fãs conheçam os participantes, se entreguem às narrativas e entendam as novas dinâmicas, poderes e obrigações semanais. Não é difícil torcer para que a previsão de Lene Sensitiva (36) se concretize e o BBB 24 seja um sucesso.