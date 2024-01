BBB 24: Maycon é eliminado no primeiro paredão

O jogo acabou para Maycon! O brother foi eliminado no primeiro paredão do BBB 24 com 8,46% dos votos do público

Na noite desta quinta-feira, 11, Maycon foi eliminado do BBB 24, da Globo, com 8,46% dos votos do público. O cozinheiro escolar enfrentou o primeiro paredão da edição ao lado de Yasmin Brunet, que recebeu 49,34% votos, e Giovanna Lima, 42,2%.

O brother foi indicado direto para a berlinda por Deniziane, líder da semana. Desde então, Maycon vinha enfrentando um certo conflito com Yasmin, uma vez que a modelo descobriu ter ido ao paredão após ele combinar votos em massa.

Antes da festa, o eliminado chegou a ter uma breve conversa com a filha de Luiza Brunet e declarou que gostaria de firmar um laço de amizade com a sister fora do reality show. A modelo, por sua vez, não demonstrou possuir a mesma vontade.

Maycon recebeu 8,46% da média dos votos para ficar e foi o eliminado do Paredão. Giovanna recebeu 42,2% de votos e Yasmin Brunet 49,34%.

Giovanna fica fora da prova do líder

Apesar de ter continuado na competição, Giovanna foi pega de surpresa na noite desta quinta-feira, 11, ao ser informada por Tadeu Schmidt que não realizaria a prova do líder. Isso porque a mineira acabou fraturando um osso do pé durante a festa e precisará usar bota ortopédica por cinco semanas.

"Infelizmente nossa Gih fraturou o 5º metatarso do pé ontem na festa e terá de ficar 5 semanas de bota, os brothers acolheram a sister e agora depende de nós para deixá-la feliz mesmo com esse infortúnio, acreditamos em vocês Sunshines, foco no Gshow e não parem de votar!", declarou a equipe nas redes antes do paredão.