BBB 24: Emparedada, Giovanna fratura o pé durante festa e surge de muletas

Giovanna, que enfrenta o primeiro paredão do BBB 24, precisará usar bota ortopédica após fraturar osso do pé

Durante a festa do BBB 24, da Globo, realizada na noite de quarta-feira, 10, a participante Giovanna acabou fraturando o pé e precisará usar bota ortopédica por cinco semanas. A informação foi confirmada nas redes sociais através da equipe da sister.

No início desta noite, 11, a mineira retornou do atendimento médico com muletas e foi consolada pelos colegas de confinamento ao lamentar o ocorrido. A grande preocupação de Giovanna é a participação nas próximas provas do líder.

"Infelizmente nossa Gih fraturou o 5º metatarso do pé ontem na festa e terá de ficar 5 semanas de bota, os brothers acolheram a sister e agora depende de nós para deixá-la feliz mesmo com esse infortúnio, acreditamos em vocês Sunshines, foco no Gshow e não parem de votar!", declarou a equipe.

Vale lembrar que Giovanna está emparedada e corre o risco de ser eliminada ainda na noite de quinta-feira, 11. A mineira enfrenta a primeira berlinda do reality show ao lado de Yasmin Brunet e Maycon.

Brothers realizam nova prova do líder em noite de eliminação

A noite desta quinta-feira, 11, será bastante agitada para os participantes do BBB 24, da Globo. Após o resultado do primeiro paredão, formado por Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna Lima, os brothers enfrentam mais uma prova do líder.

O diretor Boninho decidiu acabar um pouco com a curiosidade do público do reality show e usou as redes sociais para revelar um pequeno spoiler do que vem por aí. Através de seu perfil oficial no Instagram, ele compartilhou alguns detalhes da dinâmica.

"A galera vai ter que levar as comprar para as casas. E o vencedor é quem tirar o cartão sorteado", contou. Na legenda da publicação, ele escreveu: "Quinta animada, com eliminação, novo líder e para terminar o alvo do líder!".