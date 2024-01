BBB 24: Enquete do primeiro Paredão mostra disputa acirrada; veja números

Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet disputam o primeiro Paredão do BBB 24; veja projeção da enquete da CARAS Brasil e vote em quem deve ficar

O primeiro Paredão do BBB 24 se encerra nesta quinta-feira, 11, e dará a Maycon, Giovanna ou Yasmin Brunet o título de primeiro eliminado da edição. De acordo com os resultados parciais da enquete realizada pela CARAS Brasil, a disputa pela permanência será acirrada.

Yasmin Brunet, participante do grupo Camarote, é a favorita dos leitores para continuar no BBB . A sister ultrapassa com folga os colegas de confinamento na enquete, tendo recebido 57% dos votos para permanecer na casa mais vigiada do Brasil.

Em segundo lugar está Giovanna, uma das escolhidas pelos confinados da casa para fazer parte do elenco principal do reality. A modelo e nutricionista recebeu pouco mais de 22% dos votos para continuar no programa, e disputa a permanência com Maycon.

O cozinheiro escolar deve deixar a casa na noite desta quinta-feira. Apesar de ter recebido uma quantidade de votos similar aos de Giovanna, ele fica um pouco atrás da sister. O brother acumulou 20% dos votos do público.

A formação do primeiro Paredão da edição aconteceu na última terça-feira, 9, sob comando do apresentador Tadeu Schmidt. Após Deniziane ter sido anunciada como Líder da semana, ganhar o carro zero quilômetro e escolher os participantes do VIP, os 26 confinados se reuniram na sala para dar inicio à berlinda.

Maycon foi parar na disputa após ter sido indicado pela Líder, enquanto Giovanna foi a mais votada da casa, com 7 escolhas, seguida por Yasmin Brunet. A participante do grupo Camarote recebeu 6 votos dos colegas de confinamento.

