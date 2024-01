BBB 24: Irmã gêmea de Deniziane revela por que ela quer vencer o reality

Em entrevista à CARAS Brasil, Deniziene, irmã gêmea de Deniziane, ainda falou sobre o perfil observador que a sister adotou no BBB 24

Primeira Líder do BBB 24, Deniziane (29) já tinha planos para o prêmio milionário do reality antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Deniziene (29), sua gêmea, diz que a sister pretende tirar os pais do trabalho, dar condições de vida melhores para o filho, Lucca (2), e dar um carro para ela.

Filha de uma faxineira e um operador de máquina, a sister do BBB 24 quer aposentar os dois para que tenham uma vida melhor. A mãe, por exemplo, sofre com problemas na coluna. "A garra dela na prova [do Líder] é um pouco sobre isso também", explica a irmã, em entrevista à CARAS Brasil.

Enny, como também é chamada, diz que a fisioterapeuta já sonhava com o reality e tinha se inscrito algumas vezes. Ela conta que a irmã compartilhou todo o processo, desde o início, e pediu para que ela cuidasse de seu filho e de suas redes sociais durante o confinamento.

"Ela me deixou responsável porque pensamos igual. Sim, até nisso somos iguais [risos]. Ela falou 'Neskt, você é o meu coração e cabeça do lado de fora'". Ela afirma que a sintonia das duas é tanta, que já tendo trocaram de lugar algumas vezes. "Eu já fui em um encontro no lugar dela porque na época ela namorava e eu estava solteira, não podia perder a oportunidade com o gatinho [risos]", recorda.

A irmã ainda diz que Anny, como também é conhecida, está mostrando sua versão genuína no programa, sendo mãezona e observadora. Para ela, a sister vai dar seu máximo enquanto estiver no BBB. Enny assegura que a fisioterapeuta é leal e não costuma se influenciar pela opinião dos outros, e diz que ela irá se esforçar até o final, porque realmente precisa.

Ela ainda diz que o maior desafio para Anny será ficar confinada longe de seu filho. No entanto, Enny assegura que, ao lado do pai do pequeno, Felipe Spaulonci, e de amigos da família, está dando todo o suporte necessário para Lucca.

Deniziane se tornou a primeira Líder do BBB 24 na última terça-feira, 9. Ela venceu 17 participantes após resistir por quase 19 horas. Além da imunidade e da semana no VIP da casa, a fisioterapeuta também ganhou um carro zero quilômetro, que seria seu primeiro carro da vida.

CONFIRA FOTOS DE DENIZIANE, PRIMEIRA LÍDER DO BBB 24: