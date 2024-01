Quem deve continuar no BBB 24? Vote na enquete

Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna foram os escolhidos para o primeiro paredão do BBB 24; vote em quem deve ficar na casa mais vigiada do Brasil

A semana de estreia da 24ª edição do BBB já está a todo vapor. Na noite desta terça-feira, 9, os brothers e sisters formaram o primeiro Paredão da temporada, sob comando do apresentador Tadeu Schmidt. Saiba a seguir tudo o que aconteceu.

Os 26 confinados na casa mais vigiada do Brasil escolheram três participantes para formar a primeira disputa do BBB 24. Maycon foi parar na berlinda após ter sido indicado pela Líder, Deniziane, que venceu a prova de resistência também nesta terça.

Após a indicação da Líder, os demais brothers começaram uma votação aberta, podendo escolher qualquer um dos restantes —exceto a líder, o brother já indicado e Isabelle e Davi, que entraram na casa já imunes após terem sido escolhidos pelo público para participarem do reality.

Giovanna foi a mais votada da casa, com 7 escolhas. Em seguida, a participante do grupo Camarote Yasmin Brunet recebeu 6 votos dos colegas. A maioria dos votos foram justificados por afinidade ou a falta de convivência com os escolhidos.

CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM:

Maycon Cosmer votou em Yasmin Brunet;

Alane Dias votou em Giovanna;

Lucas Luigi votou em Yasmin Brunet;

Rodriguinho votou em Thalyta;

Fernanda votou em Giovanna;

Giovanna Pitel votou em Giovanna;

Bin Laden votou em Giovanna;

Vinicius Rodrigues Giovanna;

Giovanna votou em Giovanna Pitel;

Leidy Elin votou em Giovanna;

Wanessa Camargo votou em Lucas Henrique;

Davi votou em Rodriguinho;

Juninho votou em Yasmin Brunet;

Lucas Pizane votou em Raquele;

Isabelle votou em Matteus;

Thalyta votou em Giovanna Pitel;

Beatriz votou em Fernanda;

Michel votou em Giovanna Pitel;

Marcus Vinicius votou em MC Bin Laden;

Raquele votou em Giovanna Pitel;

Lucas Henrique votou em Yasmin Brunet;

Vanessa Lopes votou em Raquele;

Nizam votou em Lucas;

Matteus votou em Giovanna.