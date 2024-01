Como as redes sociais mudaram a dinâmica do BBB?

Ao longo das 23 edições do BBB, a internet e as redes sociais se tornaram arma poderosa para os competidores do reality global

Desde as primeiras edições do BBB, é comum que os espectadores acompanhem seus brothers e sisters favoritos nas redes sociais. Porém, a cada ano, a web está mais presente no jogo —se tornando tão importante a ponto de mudar a dinâmica do reality global.

A virada de chave para as estratégias envolvendo redes sociais no BBB aconteceu após a 20ª edição do programa, quando a cantora Manu Gavassi (31) deixou uma série de conteúdos gravados para serem publicados durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil.

Foto: Reprodução/Globo

Os vídeos deram certo e criaram um verdadeiro exército de "fadas sensatas", como eram chamados os fãs da artista. Não à toa, Gavassi protagonizou o Paredão com o maior número de votos da história do reality e de um programa de TV no mundo (1,5 bilhão), vencedo Felipe Prior (31), que levou 56,7% dos votos. No fim da edição, ela alcançou o terceiro lugar entre Camilla de Lucas (29) e Thelma Assis (39).

A técnica continuou sendo replicada nas edições seguintes. Naiara Azevedo (34), por exemplo, deixou uma música para ser lançada durante sua passagem pelo BBB 22. E até mesmo participantes do grupo Pipoca passaram a deixar conteúdos prontos para serem publicados no Instagram —como foi o caso da grande campeã do BBB 21, Juliette Freire (34).

Com o aumento da proximidade do público, as redes sociais se transformaram em uma segunda etapa do jogo. Os administradores dos perfis tem em mãos o poder de unir as torcidas para as votações, defender os confinados e até mesmo mostrar outro lado da narrativa apresentada durante o programa ao vivo.

Agora, é bastante comum que os selecionados para encarar o BBB escolham emojis para representar sua torcida antes de entrar na casa, deixem conteúdos preparados para cativar fãs e já entrem no reality com uma estratégia para a web pronta, contratando até empresas de estratégia de imagem.

Além disso, os administradores costumam aproveitar os memes, bordões e momentos engraçados dos participantes para alavancar seus números de seguidores. No BBB 21, Gil do Vigor (32) eternizou a frase "o Brasil tá lascado", que inspirou seu quadro Tá Lascado no programa Mais Você.

E não há como negar que as torcidas tenham sido fundamentais nas últimas três edições. Os Cactos, fãs de Juliette, a consagraram campeã logo no início do programa; Na edição seguinte, a Padaria tornou Arthur Aguiar (34) o primeiro integrante do grupo Camarote a vencer o BBB, com mais de 750 milhões de votos, alcançando a marca da segunda votação do programa com mais votos.

Foto: Reprodução/Globo

No ano passado, durante o BBB 23, a união dos DocShoes, fãs de Antonio Cara de Sapato (33) e Amanda Meirelles (32), tornaram a médica campeã da edição após a expulsão do amigo, com 68,9% dos votos contra as celebridades Aline Wirley (42) e Bruna Griphao (24).

Apesar da alegria dos fãs, os resultados deixaram alguns espectadores descontentes pedindo medidas para barrar a força das torcidas. Desta forma, as redes sociais trouxeram mudanças estruturais para o reality, não apenas na preparação dos confinados.

Agora, a votação será feita em dois formatos: o Voto da Torcida (em massa) e o Voto Único (realizado por CPF). Cada uma terá o peso de 50% no resultado, que terá o percentual final calculado a partir da média ponderada dos formatos.

A 24ª temporada do BBB estreia na próxima segunda-feira, 8, sob comando de Tadeu Schmidt (49). A edição continuará com a dinâmica entre os grupos Pipoca e Camarote, e conta com diversas novas dinâmicas para o público e confinados.

