BBB 24: Alane desmaia nos braços de Nizam e é levada às pressas ao médico

O que aconteceu com Alane no BBB 24? Sister desmaia durante conversa com Nizam e é carregada pelos brothers para atendimento médico

Durante a noite deste sábado, 13, a sister Alane deu um grande susto nos brothers e na equipe do BBB 24, da Globo, ao desmaiar na casa do reality show. Ela estava conversando com Nizam quando perdeu a consciência e desmaiou nos braços dele. Ao perceber que ela não estava bem, o rapaz pediu ajuda e todos os brothers a levaram às pressas ao confessionário para atendimento médico.

Ao vivo na TV, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o que aconteceu com Alane. A jovem foi levada para atendimento médico pela equipe de suporte do Big Brother Brasil. Os profissionais informaram que ela teve um desmaio por causa do seu estado emocional. Ela estava nervosa por causa de uma confusão e desmaiou. Porém, ela está bem.

“Alane já foi atendida. Está tudo com ela, foi só um nervosismo. A pressão está ótima, o coração está ótimo, a menina está maravilhosa e vai para a festa se divertir”, afirmou o apresentador.

Alane tem atitude inusitada

Na sexta-feira, 12, Alane Dias virou assunto nas redes sociais após ter uma atitude bem inusitada. Durante uma conversa com Beatriz Reis e Deniziane Ferreira, a modelo acabou arrancando uma pele de seu pé com a boca.

Ao ver o que a colega de confinamento fez, Deniziane questionou: "Você não vai comer a pele, né?", perguntou a sister, que foi a primeira líder do BBB 24, da TV Globo. Ela respondeu que não, e em seguida cuspiu a pele.

A situação aconteceu após a Prova do Líder, que teve o cantor Rodriguinho como o vencedor da dinâmica, e deixou o público bastante enojado. "A Tiffany Wilson quando foi jantar com o Latrell depois de ser leiloada #BBB24", brincou um internauta. "Que nojo", disse uma usuária. "Meu Deus, coragem. A imundice", lamentou mais uma.