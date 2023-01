BBB 23: Key, Gustavo, Marília e Fred Nicário estão no primeiro paredão

Primeiro paredão do BBB 23 é disputado pelas duplas Key e Gustavo e Marília e Fred Nicácio, e uma delas irá para o quarto secreto antes da nova votação

Na noite deste domingo, 22, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do primeiro paredão do BBB 23, da Globo. O público vai decidir quem deve ficar na casa em duas etapas. Na primeira fase, os participantes emparedaram as duplas Key e Gustavo e Marília e Fred Nicácio, que vão disputar a preferência do público. Logo depois, a dupla mais votada vai para o quarto secreto e uma nova votação vai começar. Com isso, apenas um integrante da dupla vai ser eliminado de fato do reality show.

Para começar a formação do paredão, os anjos Aline e Bruno imunizaram Amanda e Cara de Sapato. Logo depois, as líderes Bruna Griphao e Larissa escolheram mandar a dupla Key e Gustavo direto para o primeiro paredão. Na justificativa, Bruna contou que não conseguiu se aproximar deles após a brincadeira do 'chupa, Bruna' durante a prova de imunidade na primeira noite. Por sua vez, Larissa informou que concordou com o voto porque não conseguiu se aproximar de Key e sente que a jogadora de vôlei não quer criar uma relação com ela.

Na sequência, os participantes fizeram a votação no confessionário e os mais votados foram Marília e Fred Nicácio. Logo depois, a dupla mais votada fez o contragolpe e puxou Gabriel e Paula para o paredão. Eles justificaram que não concordaram com o jogo sujo e falas incoerentes dos rivais. Por fim, as duplas Marília e Fred e Gabriel e Paula fizeram a prova bate e volta, na qual tiveram que montar três quebra-cabeças juntos. A dupla Gabriel e Paula conseguiu escapar da berlinda. Assim, o paredão foi formado por Gustavo e Key e Fred Nicácio e Marília.

Agora, o público vai votar para uma dupla ir para o quarto secreto. O resultado da votação será revelado na terça-feira, 24. Então, uma nova votação para começar para escolher qual integrante da dupla do quarto secreto será eliminado. A eliminação acontecerá na quinta-feira, 26.