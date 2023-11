Magérrima, Sandy esbanja flexibilidade em novas fotos

Sandy exibe novas fotos durante exercício de ioga e os famosos reagem: 'Se eu faço isso perco 4 articulações'

A cantora Sandy agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 1º, ao mostrar novas fotos em seu feed do Instagram. Desta vez, ela mostrou suas poses ao fazer exercícios de ioga e chamou a atenção para sua flexibilidade e boa forma.

A estrela apareceu apenas de camiseta justinha e calça preta enquanto se exercitava. Na legenda, ela disse: “Equilíbrio, força, flexibilidade… Princípios básicos”.

Nos comentários, os amigos famosos brincaram sobre a atividade da artista. Fábio Porchat disse: “Se eu faço isso perco 4 articulações”. Tata Werneck comentou: “Minha meta é fazer isso em até um ano. Através da inteligência artificial”. Serginho Groisman disse: “Eita que bonito!”. E Dani Calabresa escreveu: “Uma boneca”.

Junior revela como soube da separação da irmã, Sandy

O cantor e músico Junior comentou sobre a notícia da separação de Sandy e Lucas Lima, que anunciaram o fim do casamento de 15 anos em setembro deste ano. A notícia teve uma grande repercussão, já que eles estavam juntos há 24 anos e são pais de um menino, Theo, de 9 anos. Agora, Junior relembrou como foi informação sobre a decisão do ex-casal antes que tudo se tornasse público.

“Ah, também foi surpreendente. Mas eu não recebi [a notícia], obviamente, pela imprensa, né? Então, a gente conversou, os dois conversaram comigo. [Eles falaram] ‘Olha, a gente tem uma coisa para te contar’”, relembrou ele em entrevista ao site Hugo Gloss.

Junior ainda contou que eles tiveram maturidade para enfrentar o fim do casamento. “Existe uma maturidade tão grande, que eu admirei muito assim, a abordagem deles para isso. Que é uma coisa que pode acontecer com todo mundo e é normal. E eles viveram um relacionamento de tanto tempo, tão longo. Quando eles começaram, eles eram pessoas completamente diferentes. Nós somos tantas versões de nós mesmos ao longo da vida. Então eu já vi vários versões do casal, e aí acho que agora é uma nova”, comentou.

Por fim, o artista disse que o ex-casal mantêm uma boa relação de convivência. “A relação deles continua existindo. Eles são super amorosos, dá para ver isso transparecendo até na mídia. Eles têm um carinho muito grande um pelo outro. A relação realmente se transformou. De cara me surpreendeu, mas eu super entendi também e dei força. Continuo dando para que eles sejam muito felizes”, contou.