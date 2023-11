Sandy e Lucas Lima são alvos de novo rumor. Saiba o que estão dizendo

Reataram? Divórcio? Colunista reacende rumores sobre fim do casamento de Sandy e Lucas Lima. Saiba como anda a vida deles!

O fim do casamento de 15 anos da cantora Sandy e do cantor e músico Lucas Lima continua dando o que falar na internet. Nesta segunda-feira, 20, o colunista Sodré, do Correio Brasiliense, levantou rumores de que os dois poderiam reatar a união. Isso porque, segundo Sodré, eles teriam desistido do divórcio.

O colunista disse que suas fontes informaram que Sandy e Lucas ainda não deram entrada nos papeis do divórcio e teriam desistido da separação. Porém, eles só iriam fazer um anúncio sobre o assunto depois de compromisso profissional dele. Por enquanto, Sandy e Lucas não se pronunciaram sobre os rumores e boatos .

Vale destacar que Sandy e Lucas sempre usaram as redes sociais ou a assessoria de imprensa de ambos para os anúncios importantes sobre suas vidas. Assim, os dois ainda não falaram nada sobre os boatos mais recentes.

Além disso, Sandy e Lucas garantiram que iriam continuar próximos pelo filho deles, Theo, de 9 anos, e pela boa relação que construíram ao longo dos 24 anos de relacionamento. Depois de anunciarem a separação em setembro deste ano, os dois foram vistos juntos em várias ocasiões e sempre com muito respeito e carinho. Porém, não deram pistas de uma suposta reconciliação.

Por onde andam Sandy e Lucas Lima?

Atualmente, Sandy segue a sua carreira solo normalmente. Ela cumpre a sua agenda de shows da atual turnê em várias cidades brasileiras e segue com sua vida pessoal resguardada. Ela mora em Campinas, no interior de São Paulo, e a aparição mais recente dela foi no último final de semana.

A cantora marcou presença na festa de Halloween fora de época do seu irmão, Junior, e da cunhada, Monica Benini. Os dois reuniram vários amigos e familiares no sítio deles no interior e Sandy marcou presença, com direito a fantasia no estilo gótico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Por sua vez, Lucas Lima segue sua agenda repleta de compromissos. Ele está envolvido em projetos publicitários e também nos shows da Família Lima, que é o grupo que tem com seus irmãos e o primo. No último final de semana, eles estavam no sul do Brasil para shows na região. Recentemente, ele foi visto em uma casa diferente da que morava com Sandy, levantando os rumores de que já teria se mudado.

View this post on Instagram A post shared by Lucas Lima (@lucas.lima)

Quando Sandy e Lucas Lima apareceram juntos após a separação?

Desde que se separaram, Sandy e Lucas apareceram juntos em algumas ocasiões. Logo depois do anúncio do término, eles foram juntos ao programa Altas Horas, da Globo, e falaram sobre a decisão.

Na sequência, ele a acompanhou na turnê de Sandy pela Europa, que já estava agendada há alguns meses e que também contou com a companhia dos pais dela e do filho deles. De volta ao Brasil, Lucas chegou a mostrar que frequenta a casa que dividia com Sandy. Ele apareceu se exercitando na academia que eles têm por lá em alguns dias e também no estúdio de música na propriedade.

Em outubro, Sandy esteve na plateia da gravação do DVD de 30 anos da Família Lima em São Paulo. Há poucos dias, eles voltaram a se encontrar no cinema, quando ele levou a família para conferir uma exibição de um filme que ele dublou. A foto foi exibida nas redes sociais.

Com a proximidade deles, Lucas Lima já foi questionado sobre o assunto e abriu o jogo sobre a boa convivência entre o ex-casal. “Entendo que as pessoas possam estranhar certas coisas, mas a gente se conhece e, para nós, é muito natural. Ser amigo é uma coisa que temos muita prática, são 24 anos”, disse ele ao site Quem, citando o tempo que se conhecem. Em entrevista ao Fofocalizando, ele disse: "A gente acabou de separar. É muito cedo para falar disso". Ele aproveitou para esclarecer os encontros que ainda tem com sua ex, já que eles trabalham juntos. "A gente tá se encontrando ainda, entendendo essa dinâmica, mas estamos fazendo isso com muito amor".