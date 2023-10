Sandy comemora sucesso de sua primeira turnê internacional: ‘Coração quentinho’

Após viagem por países da Europa, Sandy volta ao Brasil e celebra sucesso de shows no exterior

A cantora Sandy voltou radiante para o Brasil após realizar a sua primeira turnê internacional na carreira solo. A estrela fez shows em Portugal, Irlanda e Inglaterra com sua banda e com a participação do ex-marido, o cantor Lucas Lima, e do seu pai, o cantor Xororó. Após chegar em sua casa em Campinas, no interior de São Paulo, ela fez um texto para comemorar sua alegria com o sucesso dos shows.

Em um post, ela exibiu imagens do show que realizou em Londres e refletiu sobre o período no exterior. "Encerrar minha primeira turnê internacional em Londres foi incrível… Um lugar lindo, com plateia cheia de energia boa, time unido e convidados mais do que especiais. Cantar “Dias Iguais” com a querida Nerina Pallot depois de tantos anos me fez voltar ao Manuscrito, meu primeiro projeto em carreira solo. Ali era tudo tão novo, tão incerto… Assim como, pra mim, era esta turnê na Europa. E quanto mais eu vivo e me jogo, mais eu tenho a certeza de (re)afirmar pra mim mesma: “calma, vai dar tudo certo!”. E não é que deu muuuuuito? Volto ao Brasil com o coração quentinho, sensação de missão cumprida e sonho realizado!", disse ela.

E completou: "Obrigada a todos que acompanharam, de longe ou de perto, e vibraram junto nessa corrente de amor e alegria. Obrigada, banda linda (Superbanda!) e todos da minha equipe tão dedicada, profissional e carinhosa em cada detalhe. Vocês são demais!!! Obrigada, família amada, por me acompanhar com tanto amor nos perrengues e nas glórias. Sem vocês, nada seria possível".

Sandy e Lucas Lima são fotografados no aeroporto

A cantora Sandy e o ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima, foram flagrados em um aeroporto de Campinas, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 16, ao desembarcarem juntos. Mesmo separados, os dois passaram os últimos dias juntos na Europa por causa da turnê dela por Portugal, Irlanda e Inglaterra.

Os dois fazem questão de manter a amizade e boa relação mesmo depois da separação, que foi anunciada no final de setembro deste ano. Durante os dias no exterior, eles curtiram passeios juntos e ela até fez parte da comemoração do aniversário de 41 anos dele, com direito a homenagem nas redes sociais.

No flagra no aeroporto, Sandy e Lucas foram vistos caminhando juntos e sendo cercados por fãs enquanto saiam da área de desembarque com suas malas. Vale lembrar ainda que os dois tiveram a companhia dos pais dela, Xororó e Noely, e do filho, Theo, durante os dias na Europa.

