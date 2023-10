Saiba qual é o preço do vestido que Sandy usou em Lisboa

Preço do vestido luxuoso de Sandy para show em Lisboa chama a atenção. Confira o valor!

A cantora Sandy caprichou na escolha do look para a sua estreia da turnê 2023 na Europa. Ela se apresentou na cidade de Lisboa, em Portugal, na noite de sexta-feira, 6, com um vestido para lá de estiloso. A estrela apostou em um modelito de grife internacional com muito brilho e elegância.

Para o show, Sandy surgiu com um vestido com transparência e muito brilho da marca Alice and Olivia by StaceyBendet. O look escolhido foi o vestido curto Zenon Embellished Cape, que custa US$ 1.495 - cerca de R$ 7.700. Para completar o visual, ela apostou em botas pretas de cano alto.

Nos últimos tempos, Sandy tem aparecido mais com roupas pretas em seus shows e aparições em público. Recentemente, ela contou sobre a preferência por looks pretos. “É porque preto vai muito bem no palco! [risos] Eu amo preto, amo me apresentar de preto, acho muito elegante. Os tons escuros ficam muito bem nos meus cenários. Não tem nenhum motivo, nada de especial, é porque fica bonito”, contou.

Este foi o primeiro show de Sandy após anunciar o fim do casamento com o cantor e músico Lucas Lima. Inclusive, ela contou com a companhia do ex-marido no palco, já que ele integrou a sua banda na turnê europeia e ainda cantou ao seu lado em algumas músicas, como Tudo Teu e Areia.

View this post on Instagram A post shared by Sandy (@sandyoficial)

View this post on Instagram A post shared by alice + olivia by StaceyBendet (@aliceandolivia)

O preço do look de Sandy no Altas Horas

A cantora Sandy fez a sua primeira aparição pública após o fim do casamento com o cantor Lucas Lima em uma gravação do programa Altas Horas, da Globo. A exibição aconteceu na noite do dia 30 de setembro e o look dela chamou a atenção. A estrela escolheu um modelito de grife internacional em tom roxo.

O look de Sandy é um blazer no estilo de vestido com cinto para marcar a cintura e plumas no punho. O modelito curtinho e decotado destacou a beleza impecável da cantora e é da grife Bronx And Banco.

O look pode ser encontrado com o nome de Odessa Purple Blazer e custa, originalmente, US$ 650 - cerca de R$ 3.270. Atualmente, o blazer está com desconto no site da marca e custa US$ 180 - cerca de R$ 950 .