Sandy revela como se sentiu ao conseguir reunir tantos artistas para seu novo DVD

Sandy lança o DVD do projeto 'Nós, Voz, Eles' e conta como foi reunir seus convidados para cantar no show de gravação do projeto

A cantora Sandy realizou uma coletiva de imprensa sobre o lançamento do DVD Nós, Voz, Eles – Ao Vivo, que chegou às plataformas digitais há poucos dias, nesta quinta-feira, 6, e contou mais sobre o projeto. Durante o encontro, ela contou como se sentiu ao conseguir reunir tantos parceiros musicais no palco. Isso porque o projeto consiste em vários duetos dela com grandes artistas, incluindo Vitor Kley, Wanessa Camargo, Thiaguinho, Xororó, Lucas Lima, Agnes Nunes, Amaro Freitas, Anavitória, Melim, Maria Gadú, Iza e OutroEu.

Na gravação do DVD, que aconteceu no final de 2022, ela teve a presença de alguns desses artistas no palco e adorou sentir o carinho deles com o seu projeto. "A logística foi muito complexa, e deu bastante trabalho para a equipe, mas eles fizeram um trabalho tão lindo. Quando eu cheguei lá, vi que estava tudo pronto. Quando eu vi que ia quase todo mundo, faltou só a Ludmilla e o Mateus Asato. Eu fiquei muito impressionada de ver a força disso, como a gente conseguiu reunir artistas tão ocupados e que trabalham tanto. Ainda mais em uma época do ano, que era o fim do ano, todo mundo trabalhando muito, e foi dando certo. O trabalho da equipe até pareceu invisível. Quando eu cheguei lá, vi que estava tudo muito pronto, muito maravilhoso e eu mal pude acreditar. Me senti em um festival. Muita gente se esforçou muito para estar, uma vontade de estar e fazer acontecer, e ver a boa vontade das pessoas foi muito lindo, me senti muito prestigiada e acarinhada mesmo", contou.

Ela ainda contou que a rotina de gravação foi intensa, mas adorou tudo o que aconteceu. "Era muita gente, eu não saia do palco, foi um dia muito longo e eu tinha que passar o som com todo mundo. No primeiro dia, que a maioria das pessoas estavam, foram dias longos e cansativos, mas estava todo mundo na mesma vibe, com vontade de fazer alguma coisa legal", contou ela, que completou: "O quão emocionante foi e quanto eu me senti honrada e prestigiada com a presença de tantos artistas, que veio me enriquecer demais nesse DVD. Eu estou muito satisfeita com o resultado, desde o primeiro momento que eu vi, eu me transporto de novo para aquela noite. A vibe estava muito bonita".

Além disso, Sandy também revelou como foi receber uma homenagem dos fãs durante a gravação do projeto audiovisual. No show, os fãs levantaram bexigas vermelhas, iluminadas pela lanterna do celular, durante a música De Cada Vez. “É muito lindo porque eles se organizam de uma maneira, é tanta dedicação, tão bonito de ver como eles conseguem colocar em prática e eles vão passando a informação. Sempre me pegam de surpresa e, muitas vezes, eu fico emocionada. Quando eu estou concentrada, cantando de olho fechado, e quando eu abro o olho já tem as bexigas, as luzinhas, é uma maneira de expressar o carinho e eu fico muito grata, é delicioso receber essas homenagens”, contou ela.

A cantora ainda explicou as escolhas dos seus figurinos para os shows nos últimos tempos, já que tem optado por figurinos na cor preta. “É porque preto vai muito bem no palco! [risos] Eu amo preto, amo me apresentar de preto, acho muito elegante. Os tons escuros ficam muito bem nos meus cenários. Não tem nenhum motivo, nada de especial, é porque fica bonito”, contou.

Por fim, Sandy contou sobre a alegria de gravar um projeto ao vivo. "Cantar ao vivo e no palco é diferente de cantar no estúdio, porque o público reage com a gente. É uma coisa muito única e especial, até soa diferente porque a gente está sendo atravessado pela emoção do momento. Eu amo gravar, amo estar em estúdio, compor música, e o palco é a melhor parte de tudo. O Ao Vivo, por ser essa coisa que não tem preparo, não tem ensaio, é aquilo que aconteceu naquele momento, naquela hora, com aquelas pessoas, do jeito que foi. O Ao Vivo é uma coisa mais mágica mesmo", afirmou.