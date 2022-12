Sandy recebe famosos na gravação do seu novo DVD

Sandy reúne time de famosos no palco do seu DVD do projeto 'Nós, Voz, Eles' em São Paulo

Na noite de quarta-feira, 30, a cantora Sandy reuniu um verdadeiro time de famosos do universo da música no palco para a gravação do DVD do projeto 'Nós, Voz, Eles'. Ela chamou os artistas com quem gravou músicas nas duas edições do projeto para dividir o palco com ela nesta noite especial.

Sandy cantou ao lado de Wanessa Camargo, Thiaguinho, Melim, OutroEu, Vitor Kley, Amaro Freitas, Iza,Maria Gadú, Anavitória, Lucas Lima e Xororó.

O DVD ainda não teve a data lançamento divulgada, mas será gravado em duas noites de shows na cidade de São Paulo.

Fotos: Van Campos / AgNews

Sandy conta detalhes de seu novo projeto musical

Em coletiva de imprensa, Sandy revelou que quis gravar o projeto musical 'Nós, Voz, Eles 2' dentro do seu próprio estúdio para se sentir mais confortável durante os encontros com os seus parceiros nas músicas.

"Filmar esse projeto em um lugar que é tão pessoal, tão meu, íntimo... Eu faço isso como um projeto meu e eu chamo o Douglas Aguillar, que é um ótimo diretor e já fez vários projetos nossos, mas além dele ser ótimo e eu chamo ele por isso também, mas ele também é meu amigo. Eu tive a sorte de ter um amigo, que é diretor, que manda muito bem. A gravação é no estúdio, que é separado da minha casa, e eu me sinto confortável porque eu sei que está tudo muito na minha mão. Depois, se tiver alguma coisa que eu sinta muito invadida ou que não queira dividir com o resto do mundo, eu não vou deixar ir para a edição, porque a escolha é minha. Então eu me sinto segura desta maneira", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!