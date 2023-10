Separados, Sandy e Lucas Lima dividem o palco em Lisboa

Sandy faz o primeiro show de sua nova turnê na Europa e conta com a parceria do ex-marido, Lucas Lima, no palco

A cantora Sandy já fez a estreia de sua turnê 2023 na Europa. Na noite desta sexta-feira, 6, ela se apresentou em Lisboa, Portugal, com sua banda e com a participação especial do ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima. Apesar de terem anunciado a separação há poucos dias, os dois mostraram que continuam amigos e se apresentaram juntos nesta noite.

No palco, eles cantaram algumas músicas juntos, como Tudo Teu, e ele também integrou a banda dela, tocando violão e violino nas demais canções. Para a turnê na Europa, Sandy usou um novo figurino.

A cantora apostou em um vestido preto volumoso e brilhante. Para completar o visual, ela colocou botas acima do joelho. Vale lembrar que Sandy embarcou para a Europa junto com o pai, Xororó, e a mãe, Noely Lima, no início da semana e foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulava pelo aeroporto na região de Campinas, no interior de São Paulo. Por sua vez, Lucas embarcou para encontrar a ex-mulher na noite de quinta-feira, 5, após um show da Família Lima.

Sandy ainda passará pela Irlanda e pela Inglaterra com a sua turnê 2023 antes de voltar ao Brasil para seguir com os shows por aqui.

A separação de Sandy e Lucas Lima

Vale lembrar que Sandy e Lucas anunciaram o fim do casamento de 15 anos no dia 25 de setembro de 2023, pegando os fãs de surpresa. A notícia foi dada por eles por meio de um post nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.