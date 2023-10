Solteira, Sandy é flagrada no aeroporto com os pais antes de viagem internacional

Sandy surge com os pais, Xororó e Noely, no aeroporto antes de embarcar para fazer turnê na Europa

A cantora Sandy, que acaba de ficar solteira após se separar do ex-marido, Lucas Lima, já embarcou para a Europa para cumprir sua agenda de shows internacionais nos próximos dias. Ela foi flagrada ao circular pelo aeroporto de Campinas, no interior de São Paulo, na noite desta terça-feira, 3, junto com seu pai, Xororó, e a mãe, Noely Lima.

A artista vai fazer shows em Portugal, Irlanda e Inglaterra nos próximos dias com a sua atual turnê, que voltará ao Brasil na sequência. Estes serão os primeiros shows dela após anunciar o fim do casamento de 15 anos com Lucas Lima, que é o pai do seu filho, Theo, de 9 anos.

Inclusive, esta foi a primeira aparição dela em público depois de ficar solteira e de ter participado da gravação do Altas Horas, da Globo, na semana passada.

O que a Sandy falou sobre a separação no Altas Horas?

A cantora Sandy participou do programa Altas Horas, da Globo, logo após anunciar o fim do casamento de 15 anos com o cantor Lucas Lima e contou como está se sentindo nesta nova fase da vida. Na atração, ela desabafou: “É muito difícil, a gente sofre, a gente chora”.

Porém, os dois já amadureceram a decisão e ela garante que não foi uma separação impulsiva. "Faz um tempinho. E a gente queria que as pessoas soubessem que não foi uma coisa ai, decidiu, pronto e acabou. Não foi nada impulsivo. A gente não sai comunicando para as pessoas na hora que a gente toma a decisão. As pessoas ficam especulando e só atrapalha, é bem doloroso. Está tudo entre nós. Uma decisão amadurecida entre nós dois”, comentou.

Inclusive, eles mantém contato pela família e a história que construíram juntos até aqui. "Existe parceria até nisso, existe maturidade e serenidade, companheirismo e muito amor. A família permanece e é o melhor de tudo”, contou.

Por fim, Sandy também falou sobre o estranhamento das pessoas logo após saberem do fim do casamento. "Não é uma coisa fácil de fazer, existe muito… ninguém sabe como se portar, a gente fica assim: meu deus, e agora? Todo mundo olhando e esperando como a gente vai fazer, vai falar… É esquisito. Mas existe aqui uma amizade, uma intimidade, um amor de 24 anos, e isso nunca vai mudar. Para mim e para ele não é nada estranho a gente estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos e é assim que a gente vai continuar a ser. E temos um fruto lindo desse amor, que é a materialização desse amor, que é o nosso filho de 9 anos”, contou.

