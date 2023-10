Saiba o que Sandy e Lucas falaram sobre a separação no Altas Horas

Em primeira aparição pública no Altas Horas após a separação, Sandy e Lucas Lima revelam detalhes sobre o fim do casamento de 15 anos

Na noite deste sábado, 30, a TV Globo exibiu o programa Altas Horas com a primeira aparição pública de Sandy e Lucas Lima após eles anunciarem o fim do casamento de 15 anos, sendo que estavam juntos há 24 anos. Na atração, eles refletiram sobre a decisão do término e contaram como estão se sentindo na nova fase da vida.

Logo no início da atração, o apresentador Serginho Groisman chamou Lucas para se juntar a Sandy no palco e disse que os dois honraram com o compromisso de estar ali no palco, já que tinham marcado antes da mudança no status de relacionamento deles. Então, ele pediu para eles explicarem a notícia que gerou impacto nos fãs.

Sandy começou falando sobre o clima incomum que ficou após o anúncio da separação. "Não é uma coisa fácil de fazer, existe muito… ninguém sabe como se portar, a gente fica assim: meu deus, e agora? Todo mundo olhando e esperando como a gente vai fazer, vai falar… É esquisito.Mas existe aqui uma amizade, uma intimidade, um amor de 24 anos, e isso nunca vai mudar. Para mim e para ele não é nada estranho a gente estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos e é assim que a gente vai continuar a ser. E temos um fruto lindo desse amor, que é a materialização desse amor, que é o nosso filho de 9 anos”, disse ela, citando o filho, Theo, de 9 anos.

Logo depois, Lucas completou: "A gente está conversando há bastante tempo. Uma decisão que a gente já tomou há bastante tempo. A gente precisou organizar a gente internamente e organizar o Theo, organizar nossa família, para que a gente tivesse estofo para trazer essa notícia para o mundo. É desconfortável de se fazer, uma coisa de foro íntimo, mas a gente entende que uma hora tem que ser do mundo também. Foi um processo longo, de muita conversa e que a gente descobriu um carinho diferente. Um casal que tem filhos nunca se separa. O amor só ressignificava”.

Por sua vez, Sandy concordou com o ex-marido. "Ele é um elo para nós para sempre”, afirmou. O cantor ainda disse: "A gente está resignificando o amor e estamos indo bem”. Então, Lucas contou que a separação aconteceu há um mês e pouco, mas Sandy ficou desconfortável com a informação. "É, sei lá, não precisa dar números. Faz um tempinho. E a gente queria que as pessoas soubessem que não foi uma coisa ai, decidiu, pronto e acabou. Não foi nada impulsivo. A gente não sai comunicando para as pessoas na hora que a gente toma a decisão. As pessoas ficam especulando e só atrapalha, é bem doloroso. Está tudo entre nós. Uma decisão amadurecida entre nós dois”.

Então, eles contaram que não deixaram o casamento chegar em uma fase de brigas e que tivessem raiva um do outro. Lucas contou: "A gente conversou muito e até com outros amigos. E a gente viu que isso que a gente sentiu não é incomum, muita gente sente. E é muito difícil a gente conseguir encerrar um relacionamento num lugar assim. Geralmente as pessoas acabam precisando levar e desgastar esse relacionamento até o momento de uma raiva, de uma briga, e usar isso como combustível para tomar uma decisão”. E ela disse: "A gente não deixou chegar a esse ponto. A gente fez no momento certo”.

Por fim, eles contaram como se sentem agora. "É muito difícil, a gente sofre, a gente chora”, disse ela. "Temos dias melhores e piores. É lindo que a gente pode se ajudar. É a minha melhor amiga há 24 anos e isso não se quebra”, comentou ele. "Existe parceria até nisso, existe maturidade e serenidade, companheirismo e muito amor. A família permanece e é o melhor de tudo”, finalizou ela.

++ Saiba quanto custa o look que Sandy usou no Altas Horas

View this post on Instagram A post shared by @sandyoficial ♾ @junior_oficial (@eternus)

Como foi o anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima?

Vale lembrar que Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento de 15 anos no dia 25 de setembro de 2023, pegando os fãs de surpresa. A notícia foi dada por eles por meio de um post nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.