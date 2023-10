Lucas Lima fica emocionado ao cantar com Sandy no Altas Horas

Recém-separado, Lucas Lima não segura a emoção e fica com a voz embargada ao cantar com Sandy após o fim do casamento

O cantor Lucas Lima não segurou a emoção ao cantar ao lado da ex-mulher, a cantora Sandy, no programa Altas Horas, da Globo. Depois de falarem sobre a decisão do divórcio, os dois cantaram juntos a música Areia, que faz parte da carreira solo dela. Em um trecho da canção, ele ficou comovido e engasgou na hora de soltar a voz.

Lucas ficou com a voz embargada em um momento de sua apresentação e Sandy completou o trecho da música. Rapidamente, ele recuperou o fôlego e seguiu com sua participação. Além disso, no final da música, os dois trocaram olhares, sorrisos e até um abraço. Por fim, ele deu um beijo na mão dela e foi para o seu lugar na cadeira do palco.

O Lucas cantando “Areia” choroso 🥺 com Sandy. Que sejam felizes e continuem se respeitando e amizade. 💙💙 #AltasHoraspic.twitter.com/CYKRugUK3m — Lauro Marcos (@LauroMar) October 1, 2023

Como Sandy e Lucas anunciaram a separação?

Vale lembrar que Sandy e Lucas anunciaram o fim do casamento de 15 anos no dia 25 de setembro de 2023, pegando os fãs de surpresa. A notícia foi dada por eles por meio de um post nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.