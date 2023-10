Saiba quanto custa o look que Sandy usou no Altas Horas

Sandy usou blazer no estilo de vestido para gravar o programa Altas Horas em sua primeira aparição pública após o fim do casamento com Lucas Lima

A cantora Sandy fez a sua primeira aparição pública após o fim do casamento com o cantor Lucas Lima em uma gravação do programa Altas Horas, da Globo. A exibição aconteceu na noite deste sábado, 30, e o look dela chamou a atenção. A estrela escolheu um modelito de grife internacional em tom roxo.

O look de Sandy é um blazer no estilo de vestido com cinto para marcar a cintura e plumas no punho. O modelito curtinho e decotado destacou a beleza impecável da cantora e é da grife Bronx And Banco.

O look pode ser encontrado com o nome de Odessa Purple Blazer e custa, originalmente, US$ 650 - cerca de R$ 3.270. Atualmente, o blazer está com desconto no site da marca e custa US$ 180 - cerca de R$ 950 .

Nos últimos tempos, Sandy tem aparecido mais com roupas pretas em seus shows e aparições em público. Recentemente, ela contou sobre a preferência por looks pretos. “É porque preto vai muito bem no palco! [risos] Eu amo preto, amo me apresentar de preto, acho muito elegante. Os tons escuros ficam muito bem nos meus cenários. Não tem nenhum motivo, nada de especial, é porque fica bonito”, contou.

Preço do look de Sandy no programa Altas Horas - Foto: Reprodução

Sandy volta às redes sociais após separação

A cantora Sandy está de volta às redes sociais após anunciar o fim do seu casamento de 15 anos com o cantor Lucas Lima. Na manhã deste sábado, 30, ela fez um post especial em seu feed no Instagram para comemorar o aniversário do seu pai, o cantor Xororó.

Em seu primeiro post após a separação, ela exibiu uma foto com o pai durante uma viagem, na qual os dois apareceram sorridentes em uma linda paisagem. Na legenda, ela se declarou.

“Melhor pai do mundo… Um dia lindo e cheio de amor, como você merece! Te amo muito!”, disse ela.

Vale lembrar que Xororó acaba de completar 65 anos de idade. Ele é casado com Noely Lima, é pai de Sandy e Junior, e é avô de Theo, Otto e Lara.