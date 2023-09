Sandy volta às redes sociais após anunciar separação

Saiba qual foi o primeiro post de Sandy nas redes sociais após revelar o fim do casamento com Lucas Lima

A cantora Sandy está de volta às redes sociais após anunciar o fim do seu casamento de 15 anos com o cantor Lucas Lima. Na manhã deste sábado, 30, ela fez um post especial em seu feed no Instagram para comemorar o aniversário do seu pai, o cantor Xororó.

Em seu primeiro post após a separação, ela exibiu uma foto com o pai durante uma viagem, na qual os dois apareceram sorridentes em uma linda paisagem. Na legenda, ela se declarou.

“Melhor pai do mundo… Um dia lindo e cheio de amor, como você merece! Te amo muito!”, disse ela.

Vale lembrar que Xororó acaba de completar 65 anos de idade. Ele é casado com Noely Lima, é pai de Sandy e Junior, e é avô de Theo, Otto e Lara.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Sandy vai aparecer no Altas Horas deste sábado

Neste sábado, 30, os fãs da cantora Sandy vão conferir a exibição do programa Altas Horas, da Globo, com a primeira aparição pública dela e do ex-marido, Lucas Lima, após a separação. Sandy e Lucas estiveram nos estúdios da emissora na terça-feira, 26, apenas um dia após comunicarem o divórcio.

Na gravação, eles demonstraram que estão bem e comentaram sobre o fim do casamento. Eles contaram que estão separados há mais de um mês e vão seguir com a agenda de compromissos juntos na Europa, já que ela fará turnê fora do país e ele vai acompanhá-la. Além disso, eles cantaram juntos e ela também se apresentou com outros convidados da atração.

++ Saiba a história por trás da música que Sandy canta na frente do ex-marido, Lucas Lima

Vale lembrar que Sandy e Lucas anunciaram o fim do casamento de 15 anos no dia 25 de setembro de 2023, pegando os fãs de surpresa. A notícia foi dada por eles por meio de um post nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.