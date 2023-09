Você sabia? Sandy e Lucas Lima têm tatuagens que se completam

Antes do anúncio da separação, Sandy e Lucas Lima fizeram tatuagens que se completam, diz jornal

A cantora Sandy e o cantor Lucas Lima têm tatuagens que se completam. De acordo com o Jornal Extra, eles fizeram novas tattoos pouco antes de anunciarem o divórcio.

As novas tatuagens são os desenhos de árvores que se completaram, sendo que cada um tem um lado da árvore. Eles fizeram as tattoos nos braços. As tatuagens só foram percebidas pelos fãs neste mês de setembro, o que indica que os desenhos são recentes.

Fãs de tatuagens, Sandy e Lucas têm outra tatuagem especial. Em 2016, os dois tatuaram o nome do filho, Theo, escrito em braile nos braços.

Tatuagens Sandy e Lucas Lima - Foto: Reprodução / Jornal Extra

Vale lembrar que os dois anunciaram o fim do casamento de 15 anos no dia 25 de setembro de 2023, pegando os fãs de surpresa. A notícia foi dada por eles por meio de um post nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.

Sandy e Lucas Lima fazem a primeira aparição juntos após a separação

A primeira aparição pública de Sandy e Lucas Lima após o fim do casamento aconteceu na noite de terça-feira, 26, na gravação do programa Altas Horas, da Globo. No início da atração, eles falaram sobre a separação e contaram que o término aconteceu há cerca de um mês. Além disso, eles cantaram juntos a música Areia e teve um clima de emoção no ar.