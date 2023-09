Saiba a história por trás da música que Sandy canta na frente do ex-marido, Lucas Lima

No programa Altas Horas, Sandy canta a música Me Espera na frente do ex-marido, Lucas Lima. Saiba qual é a história da canção

A gravação do programa Altas Horas, da Globo, desta semana marca a primeira aparição de Sandy e Lucas Lima lado a lado após o anúncio da separação. O programa foi gravado apenas um dia depois que eles comunicaram os fãs sobre o fim do casamento de 15 anos, sendo 24 anos de relacionamento. Com isso, um detalhe da atração chamou a atenção de muitos fãs. Ela cantou na frente do ex-marido a música Me Espera, que tem um significado especial para eles.

No Altas Horas, Sandy cantou a música Me Espera com o cantor Thiaguinho na frente de Lucas Lima, que estava no palco para cantar a música Areia com ela. Porém, a canção foi originalmente gravada com Tiago Iorc. Nos últimos anos, Lucas participava no show dela para cantar essa música com a esposa. Com isso, o significado da canção foi relembrado na internet.

Há quatro anos, Lucas Lima contou como surgiu a ideia de escrever a música Me Espera junto com Sandy. Em uma participação no programa Vai Fernandinha, do Multishow, ele contou que a música foi feita em um momento em que eles precisavam se reencontrar como casal. "Quando a gente escreveu a música 'Me Espera', era uma época em que eu estava trabalhando muito, ela também, o Theo era quase um recém-nascido, tava muito corrido. E essa música fala: 'Ainda estou aqui, perdido em mil versões irreais de mim', e o refrão dizia: 'Tenta me reconhecer no temporal, me espera'. Tenta não se acostumar [com a minha ausência], me espera que eu volto já'. E nós percebemos que depois do Theo não tivemos tempo para brigar e aparar as arestas", afirmou ele na época.

Além disso, em outro momento, Sandy contou que escreveu Me Espera junto com Lucas Lima e finalizou com Tiago Iorc. "Eu comecei essa música com o Lucas. Era uma ideia antiga dele no violão, um riffizinho no violão. A gente foi viajar para as montanhas no sul de Minas para tentar trabalhar um pouquinho, para tentar compor… e foi! Ficamos dois diazinhos lá e, numa tarde, num momentinho assim do dia, a gente desenvolveu a música em dez minutos, parou num certo ponto e falou: “vamos mandar isso aqui para o Tiago, porque acho que ele vai fazer uma contribuição linda”. A gente estava vendo que a música estava ficando legal. Eu e o Lucas gostamos muito das composições do Tiago e decidimos: “é essa que tem que ser para cantar com ele”. A gente mandou, ele adorou, e aí a gente foi trocando essa figurinha por mensagem, por e-mail, e depois ele veio pro estúdio e a gente a gravou junto", disse ela ao site Popline.

Como foi o anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima?

Vale lembrar que Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento de 15 anos no dia 25 de setembro de 2023, pegando os fãs de surpresa. A notícia foi dada por eles por meio de um post nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.