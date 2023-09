Sandy e Lucas Lima: Veja as primeiras fotos oficiais deles no Altas Horas

Sandy e Lucas Lima surgem sorridentes nas primeiras fotos oficiais da gravação do programa Altas Horas

A cantora Sandy e o cantor Lucas Lima estão recém-separados, mas mostraram que a parceria deles continua. Tanto que eles participaram de uma gravação do programa Altas Horas, da Globo, nesta semana e a atração irá ao ar neste sábado, 30. Agora, a Globo acaba de divulgar as primeiras fotos oficiais da gravação.

Nas novas imagens, Sandy e Lucas apareceram sorridentes em momentos da gravação e também com os outros convidados, como Xororó, Thiaguinho e Vitor Kley.

Depois da gravação, os fãs divulgaram detalhes de como foi a primeira aparição pública deles após anunciaram a separação. Eles comentaram sobre o fim do casamento logo no início da atração e contaram que tomaram a decisão há mais de um mês. Além disso, o ex-casal cantou junto a música Areia.

Fotos: Globo/ Divulgação

Como foi o anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima?

Vale lembrar que Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento de 15 anos no dia 25 de setembro de 2023, pegando os fãs de surpresa. A notícia foi dada por eles por meio de um post nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.