Após show, Lucas Lima viaja para encontrar Sandy na Europa

Recém-separado, Lucas Lima mostra foto no aeroporto antes de viajar para acompanhar turnê de Sandy na Europa

O cantor e músico Lucas Lima já está a caminho da Europa para acompanhar a turnê internacional de sua ex-esposa, a cantora Sandy. Na noite desta quinta-feira, 5, ele fez um show em Barueri, São Paulo, com a Família Lima e correu para o aeroporto assim que a apresentação terminou.

Nos stories do Instagram, ele mostrou uma foto enquanto esperava a hora de embarcar no avião em uma sala vip. Lucas surgiu de calça jeans e ao lado de sua mala de mão e do violino. “Partiu Zoropa”, brincou ele na legenda.

Vale lembrar que Lucas Lima vai acompanhar a turnê de Sandy em Portugal, Irlanda e Inglaterra nos próximos dias. Ela já embarcou no início desta semana e está na Europa com seu pai, Xororó, e a mãe, Noely Lima. Agora, o artista vai se juntar a eles.

Assim que anunciaram a separação depois de 15 anos de casamento, Sandy e Lucas confirmaram que iriam viajar juntos na turnê dela pela Europa, mostrando que continuam amigos e com uma boa convivência mesmo após o divórcio. “Estamos indo para Europa, ele [Lucas] vai participar dessa turnê, minha família estará comigo. O trabalho permanece e a família permanece”, disse ela durante o programa Altas Horas.

Lucas Lima mostra foto do seu treino

O cantor e músico Lucas Lima pegou os fãs de surpresa na manhã desta quinta-feira, 5, ao reaparecer na casa que dividia com a cantora Sandy quando eram casados. Nos stories do Instagram, ele surgiu treinando na academia que tem dentro da mansão do ex-casal em Campinas, no interior de São Paulo, antes de mais um dia de trabalho.

Vale lembrar que os rumores mais recente dizem que Lucas teria saído de casa após a separação e ido morar em um apartamento em outro bairro de Campinas. Inclusive, ele estaria procurando móveis a pronta-entrega para o novo lar. Porém, ele mantém uma boa relação com a ex-esposa e os dois seguem convivendo.