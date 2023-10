Após separação, Lucas Lima aparece na casa onde morava com Sandy

Mais de uma semana após anunciar o fim do casamento com Sandy, Lucas Lima volta a treinar na academia que tem na casa que dividia com Sandy

O cantor e músico Lucas Lima pegou os fãs de surpresa na manhã desta quinta-feira, 5, ao reaparecer na casa que dividia com a cantora Sandy quando eram casados. Nos stories do Instagram, ele surgiu treinando na academia que tem dentro da mansão do ex-casal em Campinas, no interior de São Paulo, antes de mais um dia de trabalho.

Vale lembrar que os rumores mais recente dizem que Lucas teria saído de casa após a separação e ido morar em um apartamento em outro bairro de Campinas. Inclusive, ele estaria procurando móveis a pronta-entrega para o novo lar. Porém, ele mantém uma boa relação com a ex-esposa e os dois seguem convivendo. Tanto que ele deve embarcar para a Europa em breve para acompanhar a turnê dela por lá, que começa na sexta-feira, 6.

Neste momento, Sandy não está no Brasil. Ela embarcou para Portugal, onde fará o primeiro show da turnê na Europa, nesta semana junto com seu pai, Xororó, e a mãe, Noely Lima, além de membros da equipe. A artista foi fotografada ao circular pelo aeroporto e ficar rodeada por fãs antes do embarque.

Lucas não embarcou com eles no início da semana porque tem compromissos profissionais no Brasil. Nesta semana, ele participou de uma gravação do teatro musical Once, que volta em cartaz no início de 2024, e também tem um show agendado da Família Lima.

O que Lucas Lima falou sobre a separação no Altas Horas?

O cantor e músico Lucas Lima, que faz parte da banda Família Lima, esteve no palco do Altas Horas ao lado da ex-mulher, a cantora Sandy, para revelar novos detalhes sobre o fim do casamento deles. Lá, ele contou que os dois estão separados há mais de um mês após 15 anos de casamento e 24 anos de relacionamento. Então, ele refletiu sobre a decisão do ex-casal em colocar um ponto final na vida amorosa.

"A gente está conversando há bastante tempo. Uma decisão que a gente já tomou há bastante tempo. A gente precisou organizar a gente internamente e organizar o Theo, organizar nossa família, para que a gente tivesse estofo para trazer essa notícia para o mundo. É desconfortável de se fazer, uma coisa de foro íntimo, mas a gente entende que uma hora tem que ser do mundo também. Foi um processo longo, de muita conversa e que a gente descobriu um carinho diferente. Um casal que tem filhos nunca se separa. O amor só ressignificava”, afirmou ele, e completou: "A gente está resignificando o amor e estamos indo bem”.

Logo depois, ele disse que eles se separaram sem brigas. “A gente conversou muito e até com outros amigos. E a gente viu que isso que a gente sentiu não é incomum, muita gente sente. E é muito difícil a gente conseguir encerrar um relacionamento num lugar assim. Geralmente as pessoas acabam precisando levar e desgastar esse relacionamento até o momento de uma raiva, de uma briga, e usar isso como combustível para tomar uma decisão”, comentou.

Por fim, Lucas Lima como se sente hoje em dia. "Temos dias melhores e piores. É lindo que a gente pode se ajudar. É a minha melhor amiga há 24 anos e isso não se quebra”, afirmou.