Solteiro, Lucas Lima cuida da boa forma e mostra seus treinos na internet

Ex-marido de Sandy, Lucas Lima mostra imagens de seus treinos na academia e em casa

O cantor e músico Lucas Lima está mesmo de volta às redes sociais depois de passar alguns dias longe da internet durante a repercussão do fim do casamento de 15 anos com a cantora Sandy. Depois de indicar um livro para seus seguidores, ele mostrou que segue firme e forte em seus treinos para manter a boa forma.

Nesta terça-feira, 3, o artista exibiu uma sequência de imagens dos exercícios que fez nos últimos dias. Ele foi a uma academia externa e também se exercitou na casa que dividia com Sandy e o filho, Theo, em Campinas, no interior de São Paulo.

Nas imagens, ele disse: “Treinos atrasados devidamente postados e computados”. Ele tem o objetivo de fazer 100 dias de treino até o final do ano e já está na marca de 52 treinos realizados.

Lucas Lima já teria saído da casa da família após a separação

O cantor e músico Lucas Lima foi visto em uma loja de móveis com seu filho, Theo, de 9 anos, na região de Campinas, em São Paulo, informou o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. De acordo com a publicação, ele estaria em busca de móveis a pronta-entrega para o quarto do filho e ele teria deixado o menino opinar em como será a decoração do seu quarto. Porém, ele ainda não fechou fez a compra.

Pasin ainda informou que a assessoria de imprensa de Lucas Lima não informou se ele estava em busca de móveis para sua nova casa após o fim do casamento com a cantora Sandy. O colunista também revelou que o cantor já saiu da casa onde morava com a ex-mulher e está morando na região do bairro Cambuí, em Campinas, e segue visitando o filho na antiga casa.

Vale lembrar que Lucas vai viajar com Sandy para a turnê dela na Europa nos próximos dias. Ela vai se apresentar em Portugal, Irlanda e Inglaterra. Antes de anunciarem a separação, o ex-casal esteve na França com o filho e ele até mostrou um vídeo deles visitando um parque de diversões da região.