Lucas Lima abre o jogo sobre separação de Sandy: ‘Foi um processo longo’

O cantor e músico Lucas Lima, que faz parte da banda Família Lima, esteve no palco do Altas Horas ao lado da ex-mulher, a cantora Sandy, para revelar novos detalhes sobre o fim do casamento deles. Lá, ele contou que os dois estão separados há mais de um mês após 15 anos de casamento e 24 anos de relacionamento. Então, ele refletiu sobre a decisão do ex-casal em colocar um ponto final na vida amorosa.

"A gente está conversando há bastante tempo. Uma decisão que a gente já tomou há bastante tempo. A gente precisou organizar a gente internamente e organizar o Theo, organizar nossa família, para que a gente tivesse estofo para trazer essa notícia para o mundo. É desconfortável de se fazer, uma coisa de foro íntimo, mas a gente entende que uma hora tem que ser do mundo também. Foi um processo longo, de muita conversa e que a gente descobriu um carinho diferente. Um casal que tem filhos nunca se separa. O amor só ressignificava”, afirmou ele, e completou: "A gente está resignificando o amor e estamos indo bem”.

Logo depois, ele disse que eles se separaram sem brigas. “A gente conversou muito e até com outros amigos. E a gente viu que isso que a gente sentiu não é incomum, muita gente sente. E é muito difícil a gente conseguir encerrar um relacionamento num lugar assim. Geralmente as pessoas acabam precisando levar e desgastar esse relacionamento até o momento de uma raiva, de uma briga, e usar isso como combustível para tomar uma decisão”, comentou.

Por fim, Lucas Lima como se sente hoje em dia. "Temos dias melhores e piores. É lindo que a gente pode se ajudar. É a minha melhor amiga há 24 anos e isso não se quebra”, afirmou.

Lucas Lima se emocionou no Altas Horas

O cantor Lucas Lima não segurou a emoção ao cantar ao lado da ex-mulher, a cantora Sandy, no programa Altas Horas, da Globo. Depois de falarem sobre a decisão do divórcio, os dois cantaram juntos a música Areia, que faz parte da carreira solo dela. Em um trecho da canção, ele ficou comovido e engasgou na hora de soltar a voz.

Lucas ficou com a voz embargada em um momento de sua apresentação e Sandy completou o trecho da música. Rapidamente, ele recuperou o fôlego e seguiu com sua participação. Além disso, no final da música, os dois trocaram olhares, sorrisos e até um abraço. Por fim, ele deu um beijo na mão dela e foi para o seu lugar na cadeira do palco.

