Sandy desabafa sobre a separação: ‘A gente sofre, chora’

No Altas Horas, Sandy conta mais detalhes sobre o fim do casamento com Lucas Lima: ‘Decisão amadurecida’

A cantora Sandy participou do programa Altas Horas, da Globo, logo após anunciar o fim do casamento de 15 anos com o cantor Lucas Lima e contou como está se sentindo nesta nova fase da vida. Na atração, ela desabafou: “É muito difícil, a gente sofre, a gente chora”.

Porém, os dois já amadureceram a decisão e ela garante que não foi uma separação impulsiva. "Faz um tempinho. E a gente queria que as pessoas soubessem que não foi uma coisa ai, decidiu, pronto e acabou. Não foi nada impulsivo. A gente não sai comunicando para as pessoas na hora que a gente toma a decisão. As pessoas ficam especulando e só atrapalha, é bem doloroso. Está tudo entre nós. Uma decisão amadurecida entre nós dois”, comentou.

Inclusive, eles mantém contato pela família e a história que construíram juntos até aqui. "Existe parceria até nisso, existe maturidade e serenidade, companheirismo e muito amor. A família permanece e é o melhor de tudo”, contou.

Por fim, Sandy também falou sobre o estranhamento das pessoas logo após saberem do fim do casamento. "Não é uma coisa fácil de fazer, existe muito… ninguém sabe como se portar, a gente fica assim: meu deus, e agora? Todo mundo olhando e esperando como a gente vai fazer, vai falar… É esquisito. Mas existe aqui uma amizade, uma intimidade, um amor de 24 anos, e isso nunca vai mudar. Para mim e para ele não é nada estranho a gente estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos e é assim que a gente vai continuar a ser. E temos um fruto lindo desse amor, que é a materialização desse amor, que é o nosso filho de 9 anos”, contou.

Tatuagem recente de Sandy e Lucas Lima

A cantora Sandy e o cantor Lucas Lima têm tatuagens que se completam. De acordo com o Jornal Extra, eles fizeram novas tattoos pouco antes de anunciarem o divórcio.

As novas tatuagens são os desenhos de árvores que se completaram, sendo que cada um tem um lado da árvore. Eles fizeram as tattoos nos braços. As tatuagens só foram percebidas pelos fãs neste mês de setembro, o que indica que os desenhos são recentes.

Fãs de tatuagens, Sandy e Lucas têm outra tatuagem especial. Em 2016, os dois tatuaram o nome do filho, Theo, escrito em braile nos braços.