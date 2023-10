Saiba como Lucas Lima comemorou o seu aniversário de 41 anos

Lucas Lima comemora seu aniversário de 41 anos durante viagem com a ex-mulher, Sandy, e o filho, Theo, para Dublin e mostra seu dia especial

O cantor e músico Lucas Lima comemorou o seu aniversário de 41 anos em grande estilo nesta quarta-feira, 11. Ele está em Dublin, na Irlanda, para acompanhar a turnê de shows de sua ex-mulher, a cantora Sandy, pela Europa. Assim, ele contou com a companhia da ex e do filho, Theo, no dia do seu aniversário no exterior. Nas redes sociais, o artista mostrou como foi a comemoração.

Logo cedo, Lucas contou que teve um perrengue com seu filho. Ele disse que o menino acordou com um problema no aparelho dental e precisou ir ao dentista. Com isso, a manhã de aniversário do papai teve que ser mudada por causa dos cuidados com o herdeiro. "Pro meu aniversário, a ideia era acordar, fazer yoga, treinar, tomar um café da manhã delicioso, tomar um cafezão mais tri ainda, pegar a bíci, ir pra um parque, ler deitado na grama, tomar banho e ir almoçar com a família. Aí soltou o aparelho do Theo e desatou a fazer frio e chover, então passamos a manhã toda no consultório, enrolados num só cachecol, esperando pra ele ser atendido. E foi uma delícia. 41 anos no mundo, a gente aprende a aceitar, apreciar e abraçar o que é. Bora timê", disse ele.

Logo depois, a família foi a um restaurante e cantou Parabéns para o aniversariante. Nos stories do Instagram, Lucas apareceu na mesa do restaurante com uma fatia de bolo em um prato decorado com o seu nome e a mensagem de Feliz Aniversário em inglês. No áudio, os fãs puderam ouvir a voz de Sandy cantando Parabéns para o ex-marido.

Por fim, o artista foi para uma cafeteria, já que ele ama café. Nesta noite, Lucas vai participar do show de Sandy em Dublin. Ainda na turnê pela Europa, eles vão para Londres, na Inglaterra, onde ela faz show na sexta-feira, 13.

Sandy fez homenagem para o ex-marido

Em turnê na companhia da família e do ex-marido, Sandy fez questão de parabenizar o pai do seu filho, Lucas Lima, no dia do seu aniversário. Os dois anunciaram a separação no final de setembro deste ano e mostram que continuam amigos. Tanto que ela fez um post no Instagram para falar sobre o aniversário do ex-marido.

"Esse guri aí faz 41 hoje. E ele merece todo amor do mundo… @lucas.lima, que seu novo ciclo venha realizado de sonhos realizados. Que toda a alegria que você espalha retorne pra você em dobro!! Que seus passos sejam firmes e você seja feliz em cada um deles. E que tenha muito café!! Que sorte a minha te ter nessa vida… Te amo sempre", disse ela.