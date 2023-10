Sandy e Lucas Lima são fotografados juntos em aeroporto de Campinas

Separados, Sandy e Lucas Lima são vistos juntos no desembarque de aeroporto após turnê pela Europa

A cantora Sandy e o ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima, foram flagrados em um aeroporto de Campinas, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 16, ao desembarcarem juntos. Mesmo separados, os dois passaram os últimos dias juntos na Europa por causa da turnê dela por Portugal, Irlanda e Inglaterra.

Os dois fazem questão de manter a amizade e boa relação mesmo depois da separação, que foi anunciada no final de setembro deste ano. Durante os dias no exterior, eles curtiram passeios juntos e ela até fez parte da comemoração do aniversário de 41 anos dele, com direito a homenagem nas redes sociais.

No flagra no aeroporto, Sandy e Lucas foram vistos caminhando juntos e sendo cercados por fãs enquanto saiam da área de desembarque com suas malas. Vale lembrar ainda que os dois tiveram a companhia dos pais dela, Xororó e Noely, e do filho, Theo, durante os dias na Europa.

Fotos: Leo Franco / AgNews

A separação de Sandy e Lucas Lima

Vale lembrar que Sandy e Lucas anunciaram o fim do casamento de 15 anos no dia 25 de setembro de 2023, pegando os fãs de surpresa. A notícia foi dada por eles por meio de um post nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.