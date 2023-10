Lucas Lima quebra o silêncio sobre possível reconciliação com Sandy: "Muito amor"

Após rumores de uma possível reconciliação com Sandy, Lucas Lima quebra o silêncio e esclarece sua situação com a ex-esposa

Após uma onda de rumores, o músico Lucas Lima quebrou o silêncio sobre uma possível reconciliação com sua ex-esposa, a cantora Sandy. Separados publicamente desde o fim de setembro, as especulações iniciaram já que eles continuam aparecendo juntos publicamente.

Abordado pelo Fofocalizando, do SBT, Lucas falou pela primeira vez sobre a sua separação da artista. "A pergunta que não quer calar: pode ter a volta do relacionamento entre você e a Sandy? Um dia vocês voltam?", perguntou o repórter.

Levemente desconfortável, o famoso foi direto ao responder os rumores. "A gente acabou de separar. É muito cedo para falar disso", Ele aproveitou para esclarecer os encontros que ainda tem com sua ex, já que eles trabalham juntos. "A gente tá se encontrando ainda, entendendo essa dinâmica, mas estamos fazendo isso com muito amor".

Lucas ainda voltou a falar sobre o incômodo que esses rumores trazem para o ex-casal e seu filho, Theo, de 9 anos. '"Esse tipo de invenções que têm feito, de botar em xeque, dúvida, se volta, se não volta, se tá junto, se não tá junto, isso é muito ruim pro meu filho. Então, no post que a gente fez, a gente pediu respeito, não deu certo, mas a gente continua pedindo. Principalmente pelo nosso filhinho”, declarou.

Lucas Lima, ex-marido da Sandy, estava concorrendo - e venceu - ao prêmio de ator revelação!



O músico e ator falou com a imprensa sobre sua vida pessoal e profissional!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/MDEI5eqY0j — Fofocalizando (@pfofocalizando) October 18, 2023

Lucas Lima fala sobre a sua proximidade com Sandy

No último dia 17, Lucas Lima conquistou o Prêmio Bibi Ferreira na categoria de Revelação em Musicais por sua atuação em Once - O Musical. E durante a premiação, ele foi abordado e questionado sobre a sua proximidade com a ex-mulher, Sandy.

Separados há poucas semanas, os dois continuam sendo vistos juntos publicamente. E o músico decidiu esclarecer sua nova relação com a cantora.“Entendo que as pessoas possam estranhar certas coisas, mas a gente se conhece e, para nós, é muito natural. Ser amigo é uma coisa que temos muita prática, são 24 anos”, declarou ele ao site Quem, citando o tempo que se conhecem.