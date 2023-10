Lucas Lima fala sobre relação de proximidade com Sandy após separação

Lucas Lima explica proximidade com Sandy após anunciarem o fim do casamento

O cantor e músico Lucas Lima viveu uma noite memorável na última terça-feira, 17, ao conquistar o Prêmio Bibi Ferreira na categoria de Revelação em Musicais por sua atuação em Once - O Musical, que foi a sua estreia neste tipo de produção teatral. Durante o evento, ele foi questionado sobre a sua proximidade com a ex-mulher, a cantora Sandy, de quem se separou há poucas semanas.

Desde que anunciaram a separação, os dois não romperam a convivência. Eles continuam amigos e ele até a acompanhou em sua turnê pela Europa nos últimos dias. Agora, ele explicou essa relação de amizade entre eles.

“Entendo que as pessoas possam estranhar certas coisas, mas a gente se conhece e, para nós, é muito natural. Ser amigo é uma coisa que temos muita prática, são 24 anos”, disse ele ao site Quem, citando o tempo que se conhecem.

Inclusive, após Lucas Lima vencer o prêmio, Sandy fez questão de parabenizar o ex-marido em sua conquista profissional com um post nas redes sociais. “Meu Deus, que orgulho! Mereceu muito, Lucas! Eu bem sei a batalha que foi, o quanto você se dedicou e o quanto isso foi importante na sua vida. Esse prêmio tinha que ser seu. Parabéns!”, disse ela.

Sandy e Lucas Lima são fotografados no aeroporto

A cantora Sandy e o ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima, foram flagrados em um aeroporto de Campinas, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 16, ao desembarcarem juntos. Mesmo separados, os dois passaram os últimos dias juntos na Europa por causa da turnê dela por Portugal, Irlanda e Inglaterra.

Os dois fazem questão de manter a amizade e boa relação mesmo depois da separação, que foi anunciada no final de setembro deste ano. Durante os dias no exterior, eles curtiram passeios juntos e ela até fez parte da comemoração do aniversário de 41 anos dele, com direito a homenagem nas redes sociais.

No flagra no aeroporto, Sandy e Lucas foram vistos caminhando juntos e sendo cercados por fãs enquanto saiam da área de desembarque com suas malas. Vale lembrar ainda que os dois tiveram a companhia dos pais dela, Xororó e Noely, e do filho, Theo, durante os dias na Europa.

