Lucas Lima se emociona ao vencer como Ator Revelação no Prêmio Bibi Ferreira

Lucas Lima faz agradecimento especial ao seu filho, Theo, ao vencer prêmio de ator revelação por Once - O Musical

O cantor e músico Lucas Lima ficou emocionado ao vencer na categoria de Ator Revelação no Prêmio Bibi Ferreira na noite desta terça-feira, 17. O artista foi premiado por sua atuação em Once - O Musical, espetáculo que ele fez no primeiro semestre deste ano e que volta em cartaz em 2024.

Lucas Lima ficou emocionado ao subir no palco para receber o seu troféu e fazer o seu agradecimento. Inclusive, ele citou o seu filho, Theo, de 9 anos, fruto do casamento com a cantora Sandy. "Eu tinha um discurso enorme para os meus amigos do Once, eu mando pelo WhatsApp. Eu queria agradecer muito ao meu filhinho, o Theo, que bateu o texto comigo e até hoje vai dormir lendo o livreto do Once. Eu queria agradecer muito ao teatro. Eu demorei 40 anos para descobrir o teatro e eu acho que precisava desses 40 anos para adquirir vocabulário emocional para poder enxergar a beleza e a necessidade disso na minha vida e na vida de todo mundo. Eu não vou ter vida suficiente para agradecer tudo o que o teatro deu para mim, mas eu juro que vou tentar”, disse ele.

Ainda na premiação, o musical Once recebeu outros prêmios, incluindo o de Melhor Atriz para Bruna Guerin, que interpreta a protagonista do espetáculo ao lado de Lucas Lima.

Vale lembrar que Once - O Musical marcou a estreia de Lucas Lima como ator de teatro.

Fotos: Leo Franco / AgNews

Saiba como Lucas Lima comemorou seu aniversário de 41 anos

O cantor e músico Lucas Lima comemorou o seu aniversário de 41 anos em grande estilo no dia 11 de outubro. Ele está em Dublin, na Irlanda, para acompanhar a turnê de shows de sua ex-mulher, a cantora Sandy, pela Europa. Assim, ele contou com a companhia da ex e do filho, Theo, no dia do seu aniversário no exterior. Nas redes sociais, o artista mostrou como foi a comemoração.

Logo cedo, Lucas contou que teve um perrengue com seu filho. Ele disse que o menino acordou com um problema no aparelho dental e precisou ir ao dentista. Com isso, a manhã de aniversário do papai teve que ser mudada por causa dos cuidados com o herdeiro. "Pro meu aniversário, a ideia era acordar, fazer yoga, treinar, tomar um café da manhã delicioso, tomar um cafezão mais tri ainda, pegar a bíci, ir pra um parque, ler deitado na grama, tomar banho e ir almoçar com a família. Aí soltou o aparelho do Theo e desatou a fazer frio e chover, então passamos a manhã toda no consultório, enrolados num só cachecol, esperando pra ele ser atendido. E foi uma delícia. 41 anos no mundo, a gente aprende a aceitar, apreciar e abraçar o que é. Bora timê", disse ele.

Logo depois, a família foi a um restaurante e cantou Parabéns para o aniversariante. Nos stories do Instagram, Lucas apareceu na mesa do restaurante com uma fatia de bolo em um prato decorado com o seu nome e a mensagem de Feliz Aniversário em inglês. No áudio, os fãs puderam ouvir a voz de Sandy cantando Parabéns para o ex-marido.

Por fim, o artista foi para uma cafeteria, já que ele ama café. Nesta noite, Lucas vai participar do show de Sandy em Dublin.