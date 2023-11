Recém-separados, Lucas Lima e Sandy surgem em foto com a família

Lucas Lima leva a ex-mulher, Sandy, os ex-sogros e mais integrantes da família ao cinema para celebrar conquista profissional

O multiartista Lucas Lima aproveitou a noite do último domingo, 12, para curtir um momento em família. Ele levou seus familiares para uma sessão de cinema para prestigiar o seu novo projeto profissional. Ele foi conferir o resultado de sua dublagem no filme As Marvels.

Para isso, ele teve a companhia da ex-mulher, Sandy, dos ex-sogros, Noely e Xororó, dos seus irmãos, Amon Lima e Moisés Lima, do primo, Allen Lima, também da mãe, Dona Lorena. Nas redes sociais, ele mostrou a foto de todos juntos na noite especial.

"Mãe, eu estou na Marvel! Hoje a gente foi de excursão assistir The Marvels onde eu dublei um personagem! Prazer, Príncipe Yan!!! Socorro, que alegria! Assistam dublado pra ouvir eu!", disse ele. Ao ver a alegria de Lucas, Sandy comentou: "Foi demais!! Você merece muito essa alegria!!".

Lucas Lima já explicou sua proximidade com Sandy após a separação

Separados há poucos meses, Lucas Lima e Sandy continuam sendo vistos juntos publicamente. E o músico decidiu esclarecer sua nova relação com a cantora.“Entendo que as pessoas possam estranhar certas coisas, mas a gente se conhece e, para nós, é muito natural. Ser amigo é uma coisa que temos muita prática, são 24 anos”, declarou ele ao site Quem, citando o tempo que se conhecem.

Além disso, ele contou que foi difícil enfrentar as reações negativas ao anunciar a separação. “O que me surpreendeu foi a parte violenta da reação das pessoas. Mas ja passou. Agora parece que está mais calmo. Eu não consegui me blindar. Eu não me blindei. Sofri pra caramba. Foi bem pesado. Agora o foco é o nosso filho, que é o nosso maior projeto. E manter esse relacionamento incrível que a gente construiu por 24 anos”, disse ele na Marie Claire.

Então, ele contou que não sabia que o anúncio da separação teria tanta repercussão. “Foi um pouco surpreendente. A gente não esperava que iria ser tão grande e não esperava ser tão negativa também. Mas estávamos decididos. Conversamos muito. A gente se ama muito e somos melhores amigos. Temos um filho lindo e estamos muito determinados a dar muito amor, carinho e a melhor criação possível”, contou.