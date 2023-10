Lucas Lima desabafa sobre reações após separação: ‘Eu não me blindei’

Separado de Sandy, Lucas Lima conta que ficou impressionado com os comentários negativos que leu sobre o fim do casamento

O cantor e músico Lucas Lima confessou que ficou surpreso com as reações negativas sobre o fim do seu casamento com a cantora Sandy, com quem teve um filho, Theo, de 9 anos. Em entrevista na Marie Claire, ele contou que foi alvo de comentários negativos que o atingiram no momento de fragilidade.

“O que me surpreendeu foi a parte violenta da reação das pessoas. Mas ja passou. Agora parece que está mais calmo. Eu não consegui me blindar. Eu não me blindei. Sofri pra caramba. Foi bem pesado. Agora o foco é o nosso filho, que é o nosso maior projeto. E manter esse relacionamento incrível que a gente construiu por 24 anos”, disse ele.

Então, ele contou que não sabia que o anúncio da separação teria tanta repercussão. “Foi um pouco surpreendente. A gente não esperava que iria ser tão grande e não esperava ser tão negativa também. Mas estávamos decididos. Conversamos muito. A gente se ama muito e somos melhores amigos. Temos um filho lindo e estamos muito determinados a dar muito amor, carinho e a melhor criação possível”, contou.

Existe chance de reatar o casamento?

Após uma onda de rumores, o músico Lucas Lima quebrou o silêncio sobre uma possível reconciliação com sua ex-esposa, a cantora Sandy. Separados publicamente desde o fim de setembro, as especulações iniciaram já que eles continuam aparecendo juntos publicamente.

Abordado pelo Fofocalizando, do SBT, Lucas falou pela primeira vez sobre a sua separação da artista. "A pergunta que não quer calar: pode ter a volta do relacionamento entre você e a Sandy? Um dia vocês voltam?", perguntou o repórter.

Levemente desconfortável, o famoso foi direto ao responder os rumores. "A gente acabou de separar. É muito cedo para falar disso", Ele aproveitou para esclarecer os encontros que ainda tem com sua ex, já que eles trabalham juntos. "A gente tá se encontrando ainda, entendendo essa dinâmica, mas estamos fazendo isso com muito amor".