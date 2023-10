Sandy vai à gravação do DVD do ex-marido, Lucas Lima

Após ter a companhia do ex-marido em sua turnê internacional, Sandy retribui ao marcar presença no DVD da Família Lima, grupo de Lucas Lima

A cantora Sandy curtiu a noite de quinta-feira, 27, na gravação do DVD de 30 anos da Família Lima, que é o grupo musical do seu ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima. Ela foi fotografada no teatro ao lado dos seus pais, Noely e Xororó, que também foram prestigiar o ex-genro.

Para a ocasião, a cantora caprichou na escolha do look. Ela apareceu com uma blusa transparente com top por baixo, calça preta e um sobretudo colorido.

Sandy e Lucas estão separados há pouco tempo, mas eles mantêm a boa relação entre eles. Tanto que ele acaba de acompanhar a turnê internacional dela por países da Europa e, agora, ela retribuiu o carinho ao ir à gravação do DVD dele.

Inclusive, vale lembrar que Lucas Lima falou há pouco tempo sobre a proximidade entre eles após a separação. “Entendo que as pessoas possam estranhar certas coisas, mas a gente se conhece e, para nós, é muito natural. Ser amigo é uma coisa que temos muita prática, são 24 anos”, disse ele ao site Quem, citando o tempo que se conhecem.

Fotos: Eduardo Martins / AgNews

Existe chance de reatar o casamento?

Após uma onda de rumores, o músico Lucas Lima quebrou o silêncio sobre uma possível reconciliação com sua ex-esposa, a cantora Sandy. Separados publicamente desde o fim de setembro, as especulações iniciaram já que eles continuam aparecendo juntos publicamente.

Abordado pelo Fofocalizando, do SBT, Lucas falou pela primeira vez sobre a sua separação da artista. "A pergunta que não quer calar: pode ter a volta do relacionamento entre você e a Sandy? Um dia vocês voltam?", perguntou o repórter.

Levemente desconfortável, o famoso foi direto ao responder os rumores. "A gente acabou de separar. É muito cedo para falar disso", Ele aproveitou para esclarecer os encontros que ainda tem com sua ex, já que eles trabalham juntos. "A gente tá se encontrando ainda, entendendo essa dinâmica, mas estamos fazendo isso com muito amor".