Mudou? Sandy fez escolha incomum para o Altas Horas e fãs elogiaram decisão; entenda

Sandy e Lucas Lima fizeram primeira aparição pública no Altas Horas, após anúncio do divórcio

A participação de Sandy (40) e Lucas Lima (40) no Altas Horas ainda é assunto nas redes sociais. Desta vez, os fãs elogiam uma escolha incomum da cantora, que vestiu um figurino roxo no programa, fugindo das roupas pretas que costuma vestir.

" Eu estou surpresa com esse figurino da Sandy . Finalmente uma roupa que não é preta! É para glorificar de pé, igreja!", escreveu uma fã. "Talvez ela esteja vendo o mundo com outras cores agora, como sempre maravilhosa", respondeu outra. "Eita que a separação já surtiu efeito no figurino", escreveu um terceiro. "A separação já começou bem, Sandy saiu do preto básico", completou mais um.

A cantora costuma aparecer em shows, programas e entrevistas vestindo figurinos pretos. Em seu último show, em Goiânia, a artista apareceu usando um vestido longo na cor preta, além disso, ela também escolheu a cor para participar do podcast Pod Delas, que repercutiu bastante na época.

Leia também:Lucas Lima relembra pedido de namoro de Sandy: 'Já estava quase'

Em entrevista coletiva na época do lançamento do projeto Nós, Vós, Eles - Ao Vivo, Sandy explicou sua preferência por roupas pretas e tons escuros. "Eu amo preto, amo me apresentar de preto. Acho muito elegante", começou a artista.

"E em show, palco, os tons escuros normalmente ficam muito bem. Nos meus cenários também, de shows, [a cor] tem ido muito bem. E eu acho que fica bom. Na maioria das vezes tem bem menos profundidade, nuances do que as pessoas costumam enxergar. É só porque ficou bonito", completou.

CONFIRA OS COMENTÁRIOS DE FÃS SOBRE O FIGURINO DE SANDY NO ALTAS HORAS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @sandyoficial ♾ @junior_oficial (@eternus)