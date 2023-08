Lucas Lima relembra pedido de namoro de Sandy: 'Já estava quase'

Em conversa com a CARAS Brasil, músico comentou repercussão de podcast com Sandy

O casal de músicos Sandy (40) e Lucas Lima (40) se tornaram assunto nesta semana após a divulgação do último episódio do podcast Quem Pode, Pod, em que a filha de Xororó (65) contou a história de amor dos dois. Em entrevista à CARAS Brasil, o violinista relembrou o pedido de namoro.

"A gente já estava ficando e tal, e ela deu só o pedido oficial", contou o músico. "Mas a gente meio que já estava quase namorando". Sandy contou que ela pediu o atual marido em namoro após alguns altos e baixos do casal, que namorou de 1999 a 2008.

Apesar da repercussão do podcast comandado por Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (40), Lucas afirma que a história já havia sido contada em outras ocasiões. "Não é novidade, a gente já tinha falado em outros lugares, mas o podcast saiu nessa semana."

Além do podcast com a dupla de famosas, Sandy também concedeu uma entrevista ao programa Que História é essa, Porchat? comandado pelo humorista Fábio Porchat (40). O episódio foi transmitido no canal GNT, da Globo.

O artista esteve presente, nesta quinta-feira, 17, no evento de lançamento da série Ahsoka, nova produção da Disney que expande o universo dos filmes de Star Wars. O músico ainda afirmou ser fã da franquia desde sua infância.

"Sou fã de Star Wars desde que me conheço por gente. Da minha infância, eu lembro que eu era músico e fã de Star Wars, não lembro nada antes disso [risos]. Hoje em dia eu sou embaixador de Star Wars [no Brasil] com a Disney. Eu realmente sou muito fã, acompanho muito."

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE SANDY AO QUEM PODE, POD: