Sandy fala sobre a decisão de sempre aparecer com maquiagem: 'Quero evoluir nisso'

Sandy abre o coração ao falar de suas inseguranças no podcas Quem Pode, Pod e a decisão de sempre aparecer com maquiagem no rosto

A cantora Sandy participou do podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, nesta semana e abriu o coração ao falar de suas inseguranças. Ela contou que prefere sempre aparecer com maquiagem no rosto em eventos público e está lidando com essa questão em sua terapia.

Sandy contou que não gosta de aparecer em uma imagem desprevenida e não sai de casa sem maquiagem porque sabe que pode ser fotografada nas ruas. “Trato na terapia. Eu não cheguei lá ainda e quero evoluir nisso. Enquanto eu não consigo evoluir nisso, eu penso o seguinte: Eu tenho direito de ter uma coisa que é só minha. As pessoas que vão me ver sem maquiagem, descabelada, são as pessoas que eu escolho, que estão na minha vida pessoal”, disse ela.

E completou: “Eu vim de uma época em que existia o artista dali para fora, não existia rede social, era uma vida muito nossa. Quando veio essa coisa de precisar se mostrar, até onde essa exposição é saudável para mim? Eu preciso preservar”.

Além disso, Sandy contou sobre o seu lado perfeccionista e contou que, mesmo com tantos anos de carreira, ainda tem uma insegurança em sua profissão de contato. "Para falar bem a verdade, tem vezes que eu vejo uma apresentação minha e falo: 'Nossa, eu dei conta, ufa'. Mas eu estou sempre insegura, sempre. Vem um pouco do lugar do perfeccionismo. Eu não sei explicar. Para mim, nunca está suficiente, eu preciso fazer melhor, tenho vontade de merecer. Eu preciso merecer essa coisa dos fãs, o lugar que me deram, eu preciso fazer jus", afirmou.

"Tem estilos musicais que eu canto e eu falo: 'Acho que dou conta, eu sei fazer'. É uma cobrança. O lugar de cantora, dependendo do estilo musical, como muita gente já falou, eu já fui elogiada por muita gente, já fui elogiada pelo Caetano Veloso, o Gilberto Gil, fui chamada pelo Andrea Bocelli para cantar. Quando algumas coisas assim acontecem, cai uma fichinha. Se eles gostam é porque está bom", completou.

Então, ela refletiu sobre ter sido muito elogiada ao longo do seu crescimento. "Dizem que não se deve elogiar muito a criança, tem os elogios certos para fazer para a criança. Eu ouvi muito isso, e isso traz uma responsabilidade de sempre corresponder. Falaram que eu sou incrível cantando, deixa eu fazer direito. Falaram que eu sou bonita, deixa eu ser bonita", finalizou.

Sandy e Lucas Lima trocam declarações de amor

A cantora Sandy e o marido, o cantor e músico Lucas Lima, trocaram declarações de amor encantadoras no Dia dos Namorados. Os dois estão em Dublin, na Irlanda, de férias e aproveitaram a data especial para revelar o que mais admiram um no outro com recados nas redes sociais.

Ele mostrou uma foto da amada no restaurante e a encheu de elogios. "Tu é inteligente, linda, amiga. É terapeuta, curandeira, profeta, aparadora de sobrancelha. Sofre de otimismo crônico, chega até ser irritante as vezes. Não tem a menor noção de tempo ou de direção. É atrapalhada, atenciosa, distraída, boa de conversa, engraçada, preguiçosa e proativa ao mesmo tempo. E é uma baita namorada… e há um tempão. Feliz dia dos namorados, minha véia que eu amo tanto. Bora curtir", afirmou ele.

Por sua vez, ela também mostrou um retrato do amado em um restaurante e listou detalhes da personalidade dele. "E você é rabugento e é feliz, e é a pessoa mais engraçada e inteligente que eu conheço… e sabe conversar sobre tudo, formula a melhor opinião em 1 segundo como se tivesse pensado 10 anos, e é dramático e pessimista e empolgado, e é a melhor companhia de viagem, e é 100% ligado em tudo, mas esquece tudo, é intenso e é “cemporcentista” em todos os projetos pessoais ou de trabalho, e é o melhor amigo que alguém poderia ter… e o melhor namorado há 24 anos!!! E eu não poderia estar mais feliz por estar aqui com você. Feliz dia nosso. Te amo!", disse ela.

Hoje em dia, eles estão casados há 14 anos e são pais de um menino, Theo, de 8 anos.