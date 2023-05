Luciano Huck faz pergunta sobre a relação de Sandy e Lucas: 'No total'

Sandy e Lucas Lima respondem na lata uma pergunta sobre o início do romance deles no programa Domingão com Huck

A cantora Sandy (40) e o cantor Lucas Lima (40) estiveram presentes no palco do Domingão com Huck, da Globo, e relembraram o início do romance deles. O apresentador Luciano Huck (51) quis saber sobre um detalhe do relacionamento e os dois responderam na lata.

O comunicador perguntou: “A primeira vez que vocês beijaram faz quanto tempo?”. Sandy logo respondeu: “Foi em 1999”. E Lucas completou: “21 de março”. Com a rapidez do casal, Huck afirmou: “Um amor de vida toda mesmo".

Ainda na atração, eles contaram que estão juntos há 19 anos ininterruptos, mas o primeiro beijo aconteceu há 24 anos. “24 anos no total, mas a gente namorou três vezes, teve dois intervalos”, disse Sandy.

Hoje em dia, eles estão casados há 14 anos e são pais de um menino, Theo, de 8 anos.

Lucas Lima exibe tatuagem com a letra do filho

Há poucos dias, o cantor Lucas Lima (40) contou que fez uma tatuagem com uma palavra escrita pelo filho, Theo (8), fruto do casamento com Sandy. Lucas contou que adora uma tatuagem que fez com a letra do seu filho. O menino escreveu a palavra 'gentileza' do seu jeitinho especial e o papai coruja tatuou na região interna do antebraço.

“Tenho 9 [tatuagens] e a mais legal é essa aqui, que tem a letrinha do Theo. É a mais legal de todas”, disse ele.