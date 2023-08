Sandy entrega motivos das separações de Lucas Lima antes do casamento

Sandy revela que teve duas separações de Lucas Limas quando namoravam e entrega os motivos: 'Nossas diferenças'

A cantora Sandy está junto com o marido, o cantor e músico Lucas Lima, há cerca de 20 anos, mas os dois já tiveram separações enquanto estavam na fase do namoro. Em entrevista no podcast Quem Pode, Pod, ela contou os motivos que levaram aos términos no passado.

Para começar, ela contou que o romance não deu certo no início por causa da rotina agitada dos dois com suas carreiras. “No começo era meio impossível a gente namorar. Ele ainda morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava, a gente não se encontrava direito. Meus pais também estavam meio contra, não estavam muito apoiando. Hoje, ele é como um filho [para os pais dela]. Coisas de adolescente que eles não concordavam, que estaria sendo má influência para a filha, essas coisas... Isso dificultou um pouco a nossa vida. A gente terminou se gostando”, contou ela.

Depois de um tempo separados, eles reataram e veio mais uma separação. “No segundo intervalo, a gente terminou eu não querendo mesmo. Triste, porque gostava dele como amigo, mas não gostava mais como namorado. A gente namorou um ano e dez meses e brigava muito. A gente não conseguia encaixar nossas diferenças”, relembrou.

Então, Sandy contou como reataram o namoro. “A gente ficou um ano e meio separados e aí eu tive uma pequena frustração amorosa, uma coisa que não vingou, e eu estava assim: 'não quero namorar'. E o meu irmão convidou o Lucas para ir na fazenda com a gente. Só que lá, ele ia ler comigo à tarde, a gente ficava contemplando, vai na piscina... e a gente ficou. A gente ficou só ficando por um tempo. Até que um dia ele falou: estou pronto para namorar. Dei um tempinho, ajoelhei, peguei uma flor e perguntei se ele queria me namorar. Fui lá e pedi”, relembrou ela.

Além disso, a cantora revelou qual é o apelido de casal dela com o marido. “A gente tentou segurar esse apelido, mas acho que a gente não conseguiu. Véio e véia. Meu véio! Minha patroa!”, disse ela.

Hoje em dia, Sandy e Lucas estão casados há 14 anos e são pais de um menino, Theo, de 8 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Sandy revela motivo para não mostrar o rosto do filho

Ainda no podcast Quem Pode, Pod, Sandy contou o motivo para não expor a imagem do filho, Theo. Ela contou que quer preservar a intimidade do filho para ele escolher se quer ser famoso ou não. “Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.