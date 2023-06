Sandy e Lucas Lima trocam declarações apaixonadas no Dia dos Namorados: 'O melhor'

Durante viagem para Dublin, na Irlanda, Sandy e Lucas Lima declaram o que mais admiram um no outro em posts especiais: 'Feliz dia nosso'

A cantora Sandy e o marido, o cantor e músico Lucas Lima, trocaram declarações de amor encantadoras no Dia dos Namorados. Os dois estão em Dublin, na Irlanda, de férias e aproveitaram a data especial para revelar o que mais admiram um no outro com recados nas redes sociais.

Ele mostrou uma foto da amada no restaurante e a encheu de elogios. "Tu é inteligente, linda, amiga. É terapeuta, curandeira, profeta, aparadora de sobrancelha. Sofre de otimismo crônico, chega até ser irritante as vezes. Não tem a menor noção de tempo ou de direção. É atrapalhada, atenciosa, distraída, boa de conversa, engraçada, preguiçosa e proativa ao mesmo tempo. E é uma baita namorada… e há um tempão. Feliz dia dos namorados, minha véia que eu amo tanto. Bora curtir", afirmou ele.

Por sua vez, ela também mostrou um retrato do amado em um restaurante e listou detalhes da personalidade dele. "E você é rabugento e é feliz, e é a pessoa mais engraçada e inteligente que eu conheço… e sabe conversar sobre tudo, formula a melhor opinião em 1 segundo como se tivesse pensado 10 anos, e é dramático e pessimista e empolgado, e é a melhor companhia de viagem, e é 100% ligado em tudo, mas esquece tudo, é intenso e é “cemporcentista” em todos os projetos pessoais ou de trabalho, e é o melhor amigo que alguém poderia ter… e o melhor namorado há 24 anos!!! E eu não poderia estar mais feliz por estar aqui com você. Feliz dia nosso. Te amo!", disse ela.

Hoje em dia, eles estão casados há 14 anos e são pais de um menino, Theo, de 8 anos.

Cunhada de Sandy também se declarou para o marido

Também no Dia dos Namorados, a influenciadora digital Monica Benini se declarou para o marido, o cantor e músico Junior Lima - irmão de Sandy. Nas redes sociais, Benini exibiu uma foto dos dois trocando um beijo apaixonado durante a viagem recentemente que fizeram sem os filhos para Paris e Barcelona.

Na legenda, ela destacou o quanto a viagem romântica foi importante para o casal. "A gente precisava desse tempo só pra nós. Pra andar por ai sem rumo, com calma e sem preocupação com a hora da refeição. Pra caminhar de mãos unidas, de braços dados, abraçadinhos. Pra dormir até acordar . Pra olhar no olho um do outro com calma. Pra fazer piada boba e rir como se fosse a melhor piada do mundo. Pra formar o time do vamo? Bora! Pra dar beijo na nuca de surpresa. Pra ouvir o outro com atenção. Pra namorar. Pra viver um tanto de juventude. Pra perceber que o namoro delicioso lá do comecinho ainda tá aqui, vivo. Pra ter certeza de que o amor só cresceu, se solidificou e gerou frutos.

Eu te amo, meu namorado. Eu amo a gente. Demais. Daqui até a eternidade", afirmou.

Monica e Junior são pais de Otto, de cinco anos, e de Lara, de 1 ano.