Já viu? Mãe de Daniela Albuquerque surge em fotos raras com apresentadora

Em seu aniversário, mãe de Daniela Albuquerque aparece em cliques raros com a apresentadora e chama a atenção; veja os registros

A mãe de Daniela Albuquerque, Eunice Albuquerque, está fazendo aniversário nesta segunda-feira, 06, e ganhou uma declaração na rede social da apresentadora da RedeTV!. Ao lado da herdeira, ela apareceu em vários momentos curtindo viagens e datas especiais.

Nos cliques raros, a comandante do Sencional mostrou como é grande parceira da mãe e como elas têm uma forte relação de muito carinho. Trocando beijos e abraços, elas apareceram felizes curtindo alguns momentos marcantes como a festa luxuosa da filha mais velha de Daniela.

"Hoje é aniversário da minha rainha. Parabéns mamãe. Te amo muitooo. Que o papai do céu continue abençoando a sua vida. Feliz aniversário. Já to com saudade", declarou-se a jornalista. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Mãe linda", elogiaram Eunice. "Família linda", disseram outros.

Nos últimos dias, Daniela Albuquerque impressionou ao compartilhar as fotos do aniversário de sua primogênita, Alice, de 12 anos. A herdeira mais velha da apresentadora com o dono da RedeTV! ganhou uma grande festa na mansão dos pais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

Daniela Albuquerque relembra sua trajetória como apresentadora

Daniela Albuquerque contou para o jornalista Luís Ernesto Lacombe a sua trajetória profissional no programa “Agora com Lacombe” na RedeTV!.

“Passei muita dificuldade, uma infância bem simples, mas sempre recordo com alegria, uma saudade. Me considero uma vencedora. Perdi meu pai muito cedo, então minha mãe teve que batalhar pra cuidar da gente [de mim e meus irmãos]. Tivemos que morar na casa da avó, uma casa que não tinha nem saneamento básico”, relembrou Daniela sobre sua juventude em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

A primeira experiência profissional de Daniela foi como babá: “Quando comecei eu tinha 12 [anos]. Ganhava só para cuidar dos filhos, mas eu fazia coisas a mais. Se tinha uma louça suja na pia, eu lavava, dava uma ajeitada na casa”.

Além da formação em Jornalismo e Teatro, a apresentadora ainda relembrou sobre seus trabalhos como modelo. “Fui miss da cidade, depois comecei a participar de concursos, não regionais, mas estaduais também. Fui para a capital, Campo Grande, em um concurso muito legal, que me trouxe para São Paulo”, relembrou.