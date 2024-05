Ex-motorista de socialite se defende após acusações: 'Dormia junto e tudo'

Após acusações de suposto golpe em socialite, ex-motorista se defende e alega ter tido relacionamento amoroso com a idosa, sem interesse financeiro

O ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves, José Marcos Ribeiro Chaves, defendeu-se após ser acusado de manter a senhora, de 88 anos, em cárcere privado durante 10 anos no apartamento luxuoso dela no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao Fantástico, ele deu sua versão da história alegando que teve um relacionamento amoroso com ela baseado em sentimentos e não no patrimônio dela. Segundo José, ele iniciou o trabalho ao ser indicado por uma amiga dela e foi quando começou a acompanhá-la.

No segundo ano trabalhando com Regina, eles teriam tido uma aproximação, iniciada por parte dela. "A Regina pegou uma certa intimidade comigo, eu com ela... Às vezes eu estava sentado na poltrona, ela passava a mão em mim, na minha mão", contou.

O ex-motorista ainda alega que eles dormiam na mesma cama. "Ela nem admitia me chamar de motorista. A gente dormia junto e tudo", declarou ele sobre a relação. Ainda na entrevista, um caseiro de uma das mansões da senhora, diz que viam os dois como casal e andando de mãos dadas.

Quando questionado sobre ser o curador dos bens dela, José Marcos afirma que isso é justo. "Mas é justo. 13 anos com ela. Quem que está do lado dela? Quem que dá remédio? Quem que leva ela ao médico? Eu faço tudo por ela. Fico 24h ao lado dela. Nunca abandonei", disse e declarou que ama a socialite.

Já a acusação alega que o laudo, apresentado por José de médicos, foi feito em um contexto no qual Regina estava em cárcere privado e, portanto, fragilizada. Ele utilizou dos documentos para conseguir ser o curador dos bens.

"Uma senhora desnutrida. As fotos demonstram isso. E agora sim, após uma boa alimentação, após noites de sono, após medicamento adequado, será feito um novo laudo pericial", afirmou Marcelo Coelho, advogado de Regina, após exibir as imagens dela após fugir do apartamento, em que ela alega ter sido presa pelo ex-motorista.

